72-г. петрички цигулар, бивш солист в оркестъра на Мая Нешкова и ексучител по музика в III ОУ – Благоевград, обвинен за блудство с 10-г. момиче (ОБНОВЕНО)

Районен съд – Петрич го пусна под „домашен арест” заради влошено здравословно състояние

72-г. петричанин Тодор Ковачев е арестуван за блудство с 10-годишно момиче. С постановление на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, той е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 1, пр. 1 и т. 4, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от месец октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. били извършени блудствени действия спрямо малолетно дете. Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.

Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване. Пострадалото 10-г. момиче е разпитано в специално обособена „синя стая“.

С постановление на прокурор обвиняемият Ковачев е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето, съобщиха от прокуратурата.

72-годишният Тодор Ковачев е дългогодишен преподавател по цигулка и диригент в читалище „Братя Миладинови-1914” в Петрич. Обвинението шокира местната общественост, тъй като е срещу авторитетен учител по музика на поколения деца. Ковачев е завършил Музикалната академия в Пловдив през 1977 г. Работил е като учител по музика в III ОУ „Димитър Талев” – Благоевград, по-късно продължава своята кариера като музикант към Оркестъра за народни песни и танци и естрадния оркестър към Дома на културата в Благоевград. Два сезона е бил в оркестъра на Мая Нешкова и Кирил Икономов като солист оркестрант. През 1982 г. е бил ръководител на оркестъра към ансамбъл „Биляна” при читалище „Братя Миладинови”. От 1986 г. е диригент на мандолинния оркестър при НЧ „Братя Миладинови-1914” и преподавател по мандолина и цигулка. Тодор Ковачев е един от най-добрите музикални педагози в Петрич, награден за заслуги със златна значка на Комитета за култура.

Възрастният мъж не е в цветущо здраве и се придвижвал с бастун. Заради влошеното му състояние днес той бе пуснат под „домашен арест“ от Районния съд в Петрич. Тази мярка за неотклонение бе наложена от съдия Сузана Полизоева, която гледа делото в късния следобяд. Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Благоевград в 3-дневен срок.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА