74-годишен пешеходец е със спукан череп след удар от автомобил в Благоевград

На 30.11.2025 г. около 17:50 часа в района на кръгово кръстовище между ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „14-ти полк“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Смарт“ с 48-годишен водач от гр. Благоевград е блъснал 74-годишен мъж от града, който е пресичал пътното платно на пешеходна пътека. Пешеходецът е пострадал със спукан череп и кръвоизлив в ляво на черепа. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

На 30.11.2025 г. около 18:40 часа на земен път в землището на с. Крибул е станало ПТП, при което четириколесно превозно средство с неустановени марка и модел е излязло в дясно от пътя, като 28-годишният му водач от същото село е пострадал с контузия на пръст на ръката. На мъжа е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.