74 учители от Пиринско преминаха първото по рода си обучение за преподаване в СТЕМ среда

Надграждаха знанията по математика и роботика, природни науки и активности в начален етап

74 учители от област Благоевград преминаха първото по рода си обучение за преподаване в СТЕМ среда. Както е известно, през 2023 г. по Механизма за възстановяване и устойчивост стартира процедура за изграждане на СТЕМ центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) във всички училища в страната. Общият размер на финансирането е 534 335 450 лева. До лятото на тази година центровете във всички образователни институции трябва да отворят врати, като на много места това вече се случи. Също така бе обособен и Национален СТЕМ център, който, най-общо казано, подпомага и реализира държавните политики и в страната вече започнаха масови обучение.

С координация и организация от страна на РУО – Благоевград първата група учители от Пиринско също надградиха знанията и уменията си по математика и роботика, природни науки и активности в начален етап. В своеобразния курс, който продължи три дни, бяха включени начални учители, математици, учители по химия, физика и билогия. Обучението започна с 8 присъствени академични часа по обща теоретична методическа подготовка за планиране и провеждане на СТЕМ теми, което се състоя в актовата зала на Благоевградската професионална гимназия.

Началникът на отдел „Обучения и ресурси“ Ст. Петкова /сн. 1/ при встъпителните си думи към учителите /сн. 2, 3, 4/, които дойдоха в актовата зала на БПГ за теоретичния модул

Моменти от практическото обучение, състояло се в 7 СУ /сн. 5, 6, 7, 8/

След встъпителните думи от страна на старши експерта в РУО Анета Марянска пред аудиторията застана Стефка Петкова, която е началник на отдел „Обучения и ресурси“ в Националния СТЕМ център, а иначе е учителка по химия.

„Днес за последен път ще проведем в присъствена форма теоретичния модул. Оказва се, че наистина това е голям проблем, от една страна, защото не всички разполагат и могат да осигурят такава хубава зала, а и заради натовареността на колегите учители. Всичко това определи теоретичната част, свързана с преподаването в СТЕМ среда, в бъдеще да се провежда в дистанционна форма“, съобщи Ст. Петкова и предупреди училители, че след края на теорията ще имат тест, или казано по друг начин – ще са в ролята на ученици и ще бъдат изпитани.

Обучаващите се имаха възможност да наблюдават иновативен урок, съчетаващ наука, технология, четене, изкуство, инженерство и математика /STREAM/, на тема „Дишане. Дихателна система на човека“. Той бе представен в 7 СУ „Кузман Шапкарев“, където се състоя и практическите дейности по групи, сред които в начален етап, 3D принтиране, математика и информатика. При педагогическите специалисти влязоха около 10 обучители, като имаше конкретни казуси и задачи. Така например в направление „ Зелени технологии и устойчиво развитие“ учителите бяха разделени на групи, като се редуваха на отделните станции и правиха опити, като например „Сравняване ефективността на различните видове електрически крушки“.

Като завършек на обучението си, на 17 март учителите трябва да представят /в дистанционна форма и по-конкретно в платформата Тeams/ разработени от тях СТЕМ сценарии и проекти. Самите защити са в рамките на до 10 мин., с участието на всички от дадените групи/направления. Това, както обясни началникът на отдел „Обучения и ресурси“, е много полезно, тъй като самите обучаващи се учители обменят опит, идея и добри практики помежду си. А иначе при успешно представяне и защита на разработката учителите ще получат по два кредита.

Попитан от репортер на „Струма“ дали всички педагогически специалисти в страната /в това число и преподаващи български език и литература, физическо възпитание и спорт…/ ще трябва да преминават през подобен курс, обучител от Националния СТЕМ център обясни, че знанията си ще награждат началните учители и преподаващите математика, информатика, ИТ и природни науки, като целта е до края на тази календарна година обучените да са към 7000.

Важно е да се отбележи и че момента текат финалните дейности по изграждането на Регионалния СТЕМ център в Югозападния университет, който бе определен от МОН и е едно от трите висши училища с изнесени бази за обучение. Намерението и идеята е от Националния СТЕМ център в партньорство с регионалните да обучат над 14 000 учители в страната.

Първата група учители започва в началото на март, като на този етап е предвидено в Регионалния СТЕМ център на ЮЗУ, намиращ се на базата на Бачиново, да се проведат до 10 обучения.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА