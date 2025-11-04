740 000 лв. от ПВУ за нови 13 културни събития в Благоевград

740 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост ще вложи община Благоевград в обогатяване на културния живот и развитие на местните културни институции.

Това стана възможно след като проектът на общината „Сезони на културата 2025 – 2026“ бе класиран сред избраните за финансиране със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Вчера бе подписан договорът за неговото изпълнение.

Основни изпълнители на проекта ще са общинските културни институти, което ще подкрепи творческия процес и развитието им. Осигуреното финансиране дава възможност на общината да разшири подкрепата за независимия културен сектор.

В проекта на община Благоевград е планирано реализирането на 13 значими културни събития – утвърдени и нови културни форуми, които ще обогатят и повишат качеството на духовния живот в областния център.

Сред новите културни прояви ще са фестивалът за съвременни визуални изкуства „Млади визии“, първото издание на който ще е посветен на Кристо Явашев и ще даде възможност произведения на представители на най-добрите училища за визуални изкуства да оживят обществени пространства извън традиционните изложбени зали, а едни от най-добрите български графити артисти да покажат със средствата на съвременните стрийт изкуства някои от емблематичните творби на Кристо.

Тридневен фестивал „Бродуей в Благоевград“ ще представи изкуството и постиженията на благоевградските културни институти Камерна опера, Биг бенд и Куклен театър.

От „Добруджа до Пирин“ е фестивалът посветен на фолклорните традиции от Добруджа до Пирин. Домакин на тридневния форум е емблемата на Благоевград ансамбъл „Пирин“, а участие в него ще вземат едни от най-добрите фолклорни ансамбли в България.

Програмата BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, финансирана от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.