76-г. шофьор, блъснал 82-г. благоевградчанка на пешеходна пътека, осъден на 8 месеца условно и лишен от книжка за 14 месеца

76-годишен благоевградчанин бе осъден на 8 месеца условно и лишен от шофьорска книжка за срок от 1 година и 2 месеца заради блъсната жена на пешеходна пътека. Това е наказанието, което Андрей А. ще изтърпи след осъдителна присъда на съдия Екатерина Николова от РС – Благоевград, която бе потвърдена с окончателно решение от окръжните магистрати.

Пътният инцидент станал на 21.03.2022 г. около 09,51 ч., когато 82-годишна жена, подпирайки се на бастун, тръгнала да пресича пешеходната пътека на кръстовището между ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Васил Априлов“ и била блъсната от лек автомобил „Мерцедес“. Пешеходката Йорданка Б. била закачена от предната дясна броня на колата и паднала на земята. Шофьорът спрял колата и се приближил към пострадалата, на която вече се били притекли на помощ минувачи. Те се обадили на телефон 112, за да сигнализират ЦСМП – Благоевград и полицията. Междувременно пристигнал внукът на пострадалата жена, която била качена на носилка и транспортирана с линейка до спешно-приемно отделение. При прегледа е установено, че тя е със счупено капаче на десния крак, и била хоспитализирана, като болничното й лечение продължило около месец и половина. След проведено разследване шофьорът е обвинен за престъпление по чл. 343, ал. 3 от НК за това, че като е нарушил правилата за движение по пътищата, е допуснал ПТП, при което е причинил по непредпазливост средна телесна повреда на пострадалата пешеходка, което е довело до трайно затруднение на движението на десния й крак за срок от около 3-4 месеца. В хода на образуваното по случая досъдебно производство е била назначена съдебномедицинска експертиза, като заключението на съдебния лекар е, че травмата като механизъм на причиняване отговаря на представените данни, че пешеходката е блъсната от лек автомобил. Според заключението на вещото лице, изготвило автотехническата експертиза, причината за настъпването на ПТП-то е погрешна преценка на ситуацията от страна на шофьора, който не е задействал веднага спирачната уредба на автомобила си, след като е видял тръгналата да пресича и придвижваща се вече по пешеходната пътека пострадала. Експертът е категоричен, че вместо да спре и пропусне движещата се с предимство по пешеходната пътека жена, водачът само е намалил скоростта на автомобила си и предприел „плавно спиране“ и не е могъл да спре автомобила си преди мястото на самия удар. Това се потвърждава и от заключението на вещото лице, който при видеотехническата експертиза е изследвал иззетия запис от охранителна камера на сграда в близост до настъпилото ПТП. Разследващите са назначили и комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза за обследване на пострадалата, като заключението на вещите лица е, че въпреки напредналата си възраст /82 години/ и наличието на начален дементен синдром тя е в състояние да дава достоверни, макар и непълни показания.

В обясненията си подсъдимият шофьор казва, че жената сама се е ударила в спрелия преди това лек автомобил. Това обаче се разминава със свидетелските показания на очевидците, които не са видели трудноподвижната пешеходка с бастуна да се спъва. Обясненията на подсъдимия са възприети като защитна позиция и съдиите не са ги кредитирали. Така след разследване, продължило 3 г. и половина в досъдебна и съдебна фаза, случаят е приключен. Шофьорът ще изтърпи 8-месечна условна присъда с 3-годишен изпитателен срок и ще бъде лишен за 14 месеца от книжка.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА