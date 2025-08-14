8 г. след като Струма подкопа моста на с. Тополница АПИ се засили да събира разрешителни за техническия проект за укрепването му

8 години след като река Струма подкопа 2 от основните колони на моста край петричкото с. Тополница Агенция „Пътна инфраструктура” вкара в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” инвестиционно намерение за изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителните работи.

„Целта на проектната разработка е подобряване на влошеното технико-експлоатационно състояние на съоръжението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя“, посочили са от агенцията.

Мостът на р. Струма при с. Тополница е стоманобетонно съоръжение с 12 отвора по 17 м и обща дължина 204 м. Ширината му е 8,70 м, от които 7 метра е платното, а тротоарите са по 0,85 м.

Предвижда се разваляне на съществуващата настилка до горния ръб на пътната плоча, после следва премахване на неработещите и нерегистрирани съществуващи комуникации, преминаващи през съоръжението, на стоманения парапет, както и тротоарите.

Възстановяването ще започне с изливане на плоча 10-25 см, поставяне на нови тротоарни блокове от бетон, полагане на хидроизолация и асфалтови пластове.

Изпълнението на ремонтните работи ще се изпълнят при поетапно отбиване на реката през един от отворите на моста. Предвидено е при изпълнението на ремонтните работи да

се изпълнят временни пътища за подход на механизация.

Тъй като инвестиционното предложение предвижда извършване на дейности в границите на река Струма, АПИ първо трябва да си издейства разрешително за ползване на водния обект. Длъжно е и да се съобрази с чл. 143 от Закона за водите, който забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

Стабилизирането на моста се чака от години от жителите на селата Ръждак, Дрангово и Тополница, за които той е единствената връзка с Петрич. В началото на година зам. кметицата Минка Салагьорова съобщи, че общината има договорка с АПИ при ремонтните дейности мостовото съоръжение да не се затваря, а поетапно движението да се осъществява в едно от платната.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





