8 директори в Пиринско с парични награди от МОН за постигнати високи резултати

8 директори на училища в Пиринско са отличени от МОН с парични награди. Със заповед на министър Вълчев индивидуални премии в размер от 2600 лв. в рамките на определените средства за работни заплати по бюджета на съответната институция получават общо 201 директори от цялата страна. Бонусите се връчват от министъра на образованието по инициатива на Съюза на ръководителите в системата на Народната просвета в България за прилагане на ефективни политики за постигане и поддържане на високи образователни резултати.

Премиите са и за осигуряване на безопасна среда в училище. Като мотив да бъдат отличени са също постиженията им на регионално и национално ниво, за прилагане на ефективни модели на взаимодействие с родителите и превръщането им в партньори на институцията, както и за мотивиране на педагогическите специалисти да въвеждат иновации в обучението.

Наградени от област Благоевград са директорите на 2-ро ОУ „Димитър Благоев“ – Милена Ковачева, на Професионалната гимназия по строителство атхитектура и геодезия – Марияна Митова, на гоцеделчевската Природо-математическа гимназия – Елка Божикова, и на ПГ по МСС – Ангел Живков. Парични премии получават и директорите на Професионалната техническа гимназия в Сандански – Цветелина Камбурова, на петричкото СУ „ Антон Попов“ – Александър Главчев, на ОУ – Елешница – Лидия Кърпачева и на обединеното училище в Дебрен – Верхат Топчиев.

Станислава Далева