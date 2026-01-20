8 души се конкурират за учител по химия в НХГ – Благоевград, 3-ма в ПГ – Якоруда

Директорът на СУ – Сатовча Дж. Дунчев: Особено в малките населени места хората нямат алтернатива, усеща се, че има наплив на желаещи да станат учители

8 души се конкурират за обявеното място за учител по химия в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград, стана ясно след изтичане на срока за подаване на документи, който бе до петък /16.01./ след обяд. Щатът се овакантява заради пенсионирането на учителката Ангелина Григорова, като наред с педагогическата правоспособност, сред изискването за заемането на длъжността са владеене на чужд език и познания в сферата на информационните технологии. Във връзка с това директорът на НХГ Светла Солачка уточни, че чуждият език е необходим заради работата по проекти, посрещането на гости от други държави, реализирани дейности, в това число и бъдещото развитие на училищния СТЕМ по природни науки, още повече че голяма част от ресурсите са на чужд език, най-вече на английски, а и също така използването на новите технологии са свързани и с компютърни умения. Св. Солачка, която е специалист по химия и физика, сподели, че няма впечатления от кандидатите, тъй като не ги е виждала, но сред желаещите да станат учители има и такива на средна възраст, без опит и стаж. Коментира и че предстои сформираната училищна комисия да разгледа подадените документи и да бъдат предложени до 4-ма кандидати, с които в края на седмицата ще се проведат интервюта /събеседване/.

Св. Солачка М. Гръкова Дж. Дунчев



Че трима души са се кандидатирали за обявеното място за учител по химия и физика, а още трима са изявили желание, но не са подали документи, съобщи директорът на Професионалната гимназия в Якоруда инж. Малина Гръкова. Тя допълни, че не е наложено „ограничение“ дали новият учител да е мъж или жена, но са нямали нищо напротив да е от силния пол, имайки предвид, че педагогическите колективи са феминизирани.

„Сред кандидатите имаше мъж, който обаче бе бакалавър и предпочетохме жена, съответно с магистърска степен“, изтъкна за предимството на по-високия образователен ценз инж. Гръкова.

Глад за педагогически специалисти не констатират и в Сатовча. Там преди време в единствената образователна институция в населеното място – СУ „ Св.св. Кирил и Методий“, разкриха 1/2 допълнителен щат за педагогически съветник, като кандидатите са били четирима. Неотдавна бе обявено и място за учител по информационни технологии, което е по заместване. Документи са подали трима души и е задействана процедурата по подбор.

„Като цяло най-много са желаещите за начални учители, но и за другите позиции не липсват кандидати. Впечатленията ми са, че особено в малките населени места, каквото е и нашето, хората нямат алтернатива и се усеща, че има наплив на желаещи да станат учители“, констатира директорът Джеват Дунчев.

На сайта на Регионалното управление на образованието са обявени и свободни работни места за логопед в НУ /начално училище/ в Банско, учител по математика и компютърно моделиране в ОУ – Крибул, хигиенист в Гимназията по икономика, по математика и информационни технологии в 4 ОУ…

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА