8 знака, че той е нещастен в новата си връзка

В любовта невинаги събитията се развиват според желанията ни. Харесваме някого, флиртуваме, започваме връзка, но в даден момент мъжът продължава в нова връзка. Или пък сме се надявали да се получи нещо помежду ни, но той не ни дава шанс и прави избор в посока на друга жена.

Трудно е да не проявяваме любопитство относно това как се развива новата му връзка и дали е намерил щастието с новата си партньорка.

Ето някои знаци, че мъжът, към когото изпитвате емоции, не е щастлив там, където е.

Продължава да ви търси

Един от най-очевидните признаци, че бившият ви партньор не ви е преодолял, е когато намира извинения да се свърже с вас.

Забелязвате промени в неговото тяло – качил е или е свалил килограми

Любовта е тази, която трябва да ни води към висоти, към по-добрата версия на себе си. Но когато сме с партньор, с когото сме щастливи. Когато някой видимо е променил външния си вид, занемарил го е, определено не се чувства комфортно в новите си взаимоотношения.

Разчитане на вашата емоционална подкрепа

Без значение дали сте били във връзка с този мъж или сте били на прага да започнете нещо ново, но той е избрал друга, то ако все още търси вашето мнение или емоционална подкрепа, значи, че нещо му липсва в сегашните му взаимоотношения.



Прекарва повече време с приятелите си, отколкото с партньорката си

Може би дори отделя повече време в работа и не бърза да се види с нея или да се прибере в общия им дом.



Опитва се да разбере дали до вас вече има друг мъж или не

Невинаги това е просто любопитство. Ако един мъж е удовлетворен от новата си връзка и не изпитва емоции към вас, няма да търси начин да разбере как се развива животът ви.

Той флиртува с други

Когато бившият ви е в нова любовна връзка, то той би трябвало да е щастлив там, нали? Флирт за забавление или търсене на нови емоции? Ако често го виждате и забелязвате да флиртува с вас или с други жени, определено новата му връзка не го е пленила.



Изглежда демотивиран, негативен, има нездравословни навици

Ще се върнем към по-горните редове, в които си напомняме, че когато се намираме в правилните любовни взаимоотношения, ние растем, ставаме по-добрата версия на себе си и т. н., а не точно обратното.



Не предприема следваща крачка във връзката си

Това е сигурен знак, че един мъж се е разколебал относно новата си връзка. Може би не бърза, иска нещата да се случват по-бавно? Колко време трябва да мине, за да се събере под един покрив с новата си половинка, за да я представи пред близките си и т. н. А може би вече съжителстват заедно, но той показва, че не е сигурен вече в нея?





