8 подправки, които намаляват възпалението

Включването на противовъзпалителни храни в диетата ви е ключово за поддържането на здравето, особено ако се борите с хронично възпаление. Добавянето на подправки, борещи се с възпалението, в любимите ви рецепти е един от начините за постигане на тази цел, но балансираното овкусяване на ястията ви може да бъде трудно – особено ако разчитате в голяма степен на сол, тъй като изследванията показват, че прекомерният прием на натрий е свързан с възпалението. Прочетете, за да научите за други подправки, които диетолозите обичат заради свойствата им за борба с възпалението – и опитайте да ги комбинирате в любимите си рецепти, за да увеличите максимално ползите им.

Канела

Всъщност има два различни вида канела: цейлонска, по-рядко срещан вид с по-мек вкус, и касия, която е по-вероятно да намерите на рафта в местния магазин за хранителни стоки. Добрата новина е, че по-достъпният сорт – касия, е по-богат на кумарин, естественото съединение, намиращо се в канелата, което засилва нейните противовъзпалителни свойства. Всъщност, проучванията показват, че канелата може да е полезна за борба с възпалението при пациенти с диабет, артрит и колит. Възползвайте се от тези ползи чрез чай с канела, любимите ви празнични десерти или поръсване в сутрешния ви пудинг с чиа.

Джинджифил

Когато пресен джинджифил се загрее, се развива биоактивно съединение, наречено шагаол. Шагаолът придава на джинджифила пикантен вкус и инхибира възпалителните съединения като простагландини и цитокини. Това прави сушения джинджифил чудесен противовъзпалителен вариант за подправяне. Прибавете го към чай, супа или го използвайте за овкусяване на питателни вечери.

Карамфил

Карамфилът съдържа съединение, наречено евгенол – често наричано просто „карамфилово масло“ – което се отличава с противовъзпалителни свойства. Може би сте изпитали обезболяващи ефекти на карамфиловото масло при зъболекаря след вадене на зъб.

Черен пипер

Може би сте чували съвети, насърчаващи употребата на черен пипер в комбинация с куркума. Това е така, защото черният пипер съдържа биоактивно съединение, наречено пиперин, което може да насърчи усвояването на куркумин, съединението на куркумата, борещо се с възпалението. Черният пипер предлага и противовъзпалителни свойства, когато се използва самостоятелно – пиперинът инхибира провъзпалителните съединения и може да има положителен ефект върху болката при артрит. Винаги, когато използвате сол, за да овкусите ястие, комбинирайте я с малко черен пипер.

Индийско орехче

Маслото от индийско орехче е COX-2 инхибитор, което означава, че блокира COX-2 ензимите, които причиняват възпаление, точно както правят нестероидните противовъзпалителни лекарства. Това се дължи на съединения в маслото от индийско орехче като сабинен, терпинеол и пинен.

Кимион

Изследванията показват, че кимионът може да помогне за потискане на провъзпалителната сигнализация, системата за съобщения в телата ни, която може да предизвика възпалителни реакции като подуване и чувствителност. Освен това, той е вкусно допълнение към всяка рецепта с къри или чили.

Кайенски пипер

Лютите чушки съдържат капсаицин, съединение, което е едновременно противовъзпалително и влияе върху клетъчната сигнализация и рецепторите за усещане на болка. Само внимавайте да не прекалявате: прекомерната консумация на лют пипер може всъщност да изостри симптоми като коремна болка и диария. Малко количество е достатъчно, за да подправите салсата и яхниите.

Чесън

В дългия списък с ползи за здравето, благодарение на богатството си на алицин (съединение, което според изследванията може да смекчи възпалителната реакция на тялото ни), чесънът е друг удобен начин да засилите противовъзпалителните свойства на любимите си ястия. Освен това, той може да подобри почти всяка рецепта.