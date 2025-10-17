8 признака, че за него сте само временно решение

Когато срещнете мъжа на живота си, копнеете той да ви отвърне със същите чувства. Но нищо в любовта не е толкова просто. Докато единият вече чува сватбените камбани, другият може би иска само да се утеши след провалена връзка. Ето за кои предупредителни сигнали трябва да внимавате и да си изясните час по-скоро отношенията. Защото никоя жена не иска да служи за временен заместител.

1. Сравнява ви с бившата си

Разбира се, той не го прави открито, като казва: „Хей, бившата ми имаше по-пищен бюст!“ Но все по-често споменава името й, без дори да се усети.

2. Отказва да се запознае със семейството ви

„Прекалено рано е“ – твърди той, дори след като се срещате вече от половин година. Може би защото дълбоко в себе си знае: Връзката ни и без това няма да продължи дълго. Защо да си го причинявам? Обаче няма проблем да се запознава с приятелките ви, защото навярно не го смята за толкова обвързващо.

3. Никога не отваря дума за съвместни планове

Разбира се, не е нужно още на втората седмица да заговори за брак и деца. Но ако изобщо не ви споменава, когато крои планове за бъдещето, това не е добър знак.

4. Намира модела „връзка“ за старомоден

Много повече му допадат определения като „приятелка“ или „любовница“. Той гледа на вашата двойка като на приятели, които от време на време си лягат заедно. Моногамия и сериозна връзка? Може би по-нататък.

5. Прекарва с вас предимно НОЩИТЕ

Обажда ли ви се посред нощ, защото се чувства самотен? И ви предлага да се погушкате? Мислите си – ето това е, той държи на мен. Всъщност обаче ако наистина ви ценеше, щеше да се обажда сутрин, следобед, вечер. А не само когато не е намерил коя „да закове“ в нощния клуб.

6. Не ви оказва подкрепа

Държи се мило и ви съчувства, но никога не взема участие в личните ви проблеми? Не ви ли звучи малко като измъкване? Охотно се забавлява с вас, но да споделя грижите ви не може да става и дума.

7. Постоянно подчертава, че не може да се влюби истински

Причината не е у вас! Досега не е могъл да се открие истински на никоя жена – просто характерът му бил такъв. Глупости на търкалета! В този случай прогнозата е: много лоши изгледи за сериозна връзка.

8. Винаги говори само за себе си

Неговите грижи, неговите притеснения, неговите нужди. Харесва му да го утешавате и с удоволствие споделя с вас – но главно собствените си проблеми. Рядко задава въпроси как се чувствате вие. Следователно явно не проявява истински интерес към вас.