Бягайте, ако срещнете някой от тези типове личности

Ако един мъж има определен тип личност, някоя от изброените по-долу, той по-скоро никога няма да има качествена стабилна връзка.

Като жени, понякога можем да бъдем слепи, когато става въпрос за любов. Много дами са склонни да пренебрегват някои червени флагове и в крайна сметка се впускат с главата напред в нова връзка с неподходящ партньор.

Въпреки че никой от нас не е перфектен и със сигурност всички имаме своите проблеми, трябва да сте внимателни в какво сте готови да се впуснете, когато излизате с някой нов.

Има определени типове мъже, от които трябва да стоите далеч, когато става въпрос за връзки. Не защото са лоши хора, а защото техните типове личности са по-скоро неподходящи за дългосрочни и здравословни връзки.

Ето 8-те типа личности при мъжете, които гарантират лоша връзка:

1. Вечният ерген

Изглежда, че той има всичко – добър външен вид, солидна работа, много интересни приятели и очарователна личност. Той дори е имал поредица от дългосрочни връзки, които сякаш не са довели доникъде.

Този мъж може да ви каже, че това, което липсва в живота му, са „брак и деца“; но той има милион и една причина никога да не се е установил.

Този човек обикновено не се е обвързал, защото е нямал това намерение. Дори и да ви казва, че е искал, той обикновено е намирал причина да си тръгне, когато нещата станат твърде сериозни.

Веднага щом връзката се задълбочи и най-накрая сте оставили четката си за зъби в неговия дом, той ще ви каже нещо от рода на: „Не е в теб проблема, в мен е.“

Ако е бил ерген толкова дълго (особено ако вече е след 40-те), най-вероятно ще си остане такъв.

2. Играчът

Моногамията не е в речника на този човек. Той обича да се мотае във връзка, но също така обича да се мотае и с много други жени. Интимността с вас може да е невероятна, но няма да е достатъчно невероятна, за да го накара да иска да бъде само с вас.

Този тип мъж винаги ще ви кара да се съмнявате в себе си, защото е небрежен в правенето на планове, често отменя срещи с вас и никога не говори за бъдещето.

Играчите винаги ще ви оставят с чувство на несигурност и постоянно да се чудите накъде отива връзката. Ако търсите ангажирана, моногамна връзка, няма да я намерите с този човек.

3. Г-н Потенциал

Този човек има толкова много качества, но нещо винаги го спира. Може би има финансови проблеми или не може да си намери постоянна работа.

Може би пие малко повече, а това му пречи… Може би му липсва амбиция и никога не може да разбере какво иска да прави с живота си. Или пък просто е мързелив.

Без значение какъв е проблемът, виждате толкова голям потенциал в него, ако само можеше да си подреди нещата.

4. Мъжът „Не се занимавам с чувства“

Емоциите – всякакъв вид – карат този човек да се чувства изключително неудобно. Ако нещо го притеснява, никога няма да го разберете.

Той не обича конфликти и не иска да говори за нищо твърде дълбоко. Той е изцяло за излизане и забавление, но ако дори обмисляте да проведете разговор, който включва да му кажете как се чувствате по въпроса, той ще избяга.

Връзките включват разговори за трудните неща – не само за трудните неща, които се случват във връзката ви, но и за трудните неща, които се случват в живота ви.

Ако установите, че вашият мъж потрепва всеки път, когато се разплачете, може би е добре да вземете кърпичките си и да си стегнете багажа.

5. Необщителният

Ако иска да се видите следващия уикенд, той чака вие да направите плановете. Когато закъснява, не му минава през ума да се обади и да ви уведоми. Може да минат дни, без да се чуете с него, защото той честно казано не вижда смисъл да ви уведомява, че е все още жив.

Според изследванията, за да имаш здрава връзка, е необходима ефективна комуникация. Без нея никога няма да можеш да продължиш напред след кавга. С този мъж не знаеш какво прави между срещите ви, с кого е или къде се намира, защото комуникацията на случващото се с него просто не е негова черта.

Най-разочароващото нещо при срещите с мъж, който не общува, е, че в повечето случаи той просто не знае, че не общува. За него това е начин на живот и вие няма да го промените.

6. Изгубената душа

Лесно може да се влюбите в този мъж. Той ви съблазнява със своята уязвима, но мрачна мистика от вида „Толкова съм объркан…“.

Той иска мнението ви за нещата. Той подхранва егото ви, като се докосва до желанието ви да му помогнете да се оправи в живота си. Казва, че иска едно нещо, но действията му говорят съвсем различно.

Той изглежда искрен и мил, а фактът, че изглежда има нужда от вас, може да бъде невероятно привлекателен. Но бъдете внимателни да се обвързвате с такъв тип мъже. Това пътуване с него може да бъде като влакче на ужасите и често няма да ви направи нищо друго, освен да изтощи енергията ви.

Понякога е по-добре да му останете приятел и да му позволите да си върши работата сам, преди да влезете в каквато и да е романтична връзка с него.

Снимка: iStock

7. Любителят на преследването

Този мъж обича началото на връзката! Той е майстор в ухажването на жени. Обича да флиртува, ще ви бомбардира с любов, ще ви изпраща десетки текстови съобщения на ден и ще говори безкрайно за това какъв е късметлия, че сте му обърнала внимание.

След като най-накрая привлече вниманието ви, примами ви в спалнята си, очаквайте пълен обрат от него. Неговият порой от флиртуващи текстови съобщения, телефонни обаждания и внимание ще спре рязко. Той ще започне да се държи дистанцирано.

Комуникацията с него се променя от няколко пъти на ден до веднъж седмично, ако имате късмет. Започвате да си мислите, че може би сте разбрали погрешно какво е искал от вас.

Не сте го разбрали. Преследването е приключило и тук играта свършва за него. Така че нека приключи и за вас. Заслужавате по-добро.

8. Нарцисистът

В днешно време има толкова много литература за нарцисизма, но все пак си струва да повторим някои неща. Този мъж има много харизма и чар, особено в началото.

Той знае как да ви съблазни и ще ви каже каквото искате да чуете. Често това е „Никога не съм се чувствал така към някого преди“, последвано от много любовни признания.

Нарцисистът може да ви обича, но не обича никого повече от себе си. Липсва му емпатия към другите хора и ако някога проявите ревност, той ще ви манипулира и ще ви накара да мислите, че сте несигурни, параноични или просто луди.

В крайна сметка той е насочен към себе си и само към себе си и ще използва всякаква форма на манипулация, за да получи това, което иска. Бягайте от такъв тип мъже.

Според статистиката приблизително 6% от населението на света са нарцисисти. Така че, внимавайте.

Какво да направите, ако вече сте във връзка с един от тези типове мъже:

Въпреки че може да е трудно да разпознаете признаците в ранните етапи на връзката, че може да сте обвързани с мъж с един от тези типове личност, след като разберете, че той попада в една от горните категории, най-добре е да се измъкнете, преди да се задълбочите твърде много.

Любовта може да е сляпа, но не е задължително да бъде такава, когато знаете за какво да внимавате, ако искате да имате здравословна връзка.

В крайна сметка изборът е ваш. Но ако установите, че изпитвате сериозна химия с един от тези типове мъже, силно ви съветваме да оставите връзката си да се разпадне, преди нещата да станат твърде горещи, за да се справите./provaton.bg