8 хита в прическите за есента

Официално посрещнахме есенния сезон. А когато сезоните се сменят, време е и за промяна във визията. Много често това става именно чрез прическата. Кои прически ще бъдат хит през тази есен? Вижте отговорите на „Teen Vogue“.

Пикси

Със захлаждането и по-ранното стъмняване, можем да кажем чао на дългата коса и да заложим на драстична промяна. Пиксито е вечна класика, но е за смели дами, които не се притесняват да отрежат косата. Става дума за почти мъжка прическа, много къса коса – с дължина между 2-7 сантиметра. Най-къса е отзад, а в слепоочията може да има удължени кичури. Често е и леко щръкнала, с накъсани слоеве. С нея сте много елегантни.

Камъни и перли в косата

Едно завръщане от 90-те и началото на века. И прическа, която всички деца обичат. Панделките и фибите бяха модерни няколко години, но сега отстъпват мястото си на перлите и бляскавите камъчета в косите. През тази есен ще сте много модерни, ако залагате на тези аксесоари, които са част от Y2K естетиката. Скъпоценните камъни и бляскавите фигурки са забавни, придават визия на звезда или принцеса, лесно се слагат, а с тях изглеждате като специална дама. Може косата да е пусната, може да ги салагате и на опашката, на плитки, на кок.

Боб до брадичката

Едва ли сте изненадани, че бобът е в списка. Тази прическа се завърна преди 5-6 години и така и не слиза от модния подиум. Звездите просто я обожават! И тази есен ще мине под знака на боба. Има различни разновидности – боб с различна дължина, но сега най-модерно ще е косата да стига до брадичката или съвсем малко под нея. Това е вечна класика и така сте много стилни. Този вид боб подчертава лицето.

Мока мус

Сигурно помните, че именно този нюанс бе избран за цвят на годината от института „Пантон“. Може да вървим към края на годината, но той остава все толкова хитов. А и е чудесен за есента – кафявото е сред основните цветове на сезона, така че го виждаме навсякъде. Ако искате промяна на цвета, заложете именно на Мока мус. Това е дълбок, богат и нежен нюанс на кафявото. Топло кафяво, което напомня на цвета на муса – от там получава и името си. Поддържа се лесно и ви кара да изглеждате изискани.

Огнени нюанси

Ако предпочитате по-голяма промяна, нещо, което да изпъква повече – това е изборът за вас. Червеникавите нюанси също редовно се завръщат през студените месеци и тази есен не прави изключение. Може да залагате на всякакви интересни разновидности – цвят черешова кола, рижава коса, ягодово русо, медена коса и т.н. С всички тях постигате огнена визия, изглеждате уверени дами и няма как да не направите впечатление.

Бретон на една страна

Това е още едно завръщане от миналото. През 2010, 2011, 2012 г. беше модерно да имате бретон със средна дължина (нито прекалено къс, нито прекалено дълъг), който обаче да бъде сресан и оставен на една страна. Така той покрива основно едната част на челото. Виждаме, че сега много знаменитости отново залагат на такъв тип прическа – Тейлър Суифт, Селена Гомес, Ким Кардашян, Джиджи Хадид и др. С бретон на една страна сте изискани и елегантни, а прическата ви прави и леко игриви. Стои доста интересно.

Гирлянди в косата

Поредно завръщане към детството и Y2K модата. Освен камъчетата за коса, в началото на века бяха хит и лъскавите ленти, които се слагат между кичурите. Сега отново ще е модерно да носите тези малки бляскави гирлянди за коса. Те са шарени, съчетават различни цветове, блестят магично и стоят много весело, празнично. С тях сте като вълшебница или рок звезда. Няма как да останете незабелязани. Идеални са и за партита, както и за късната есен, когато коледното настроение ни обхваща.

Къси къдрици

Ако искате прическа с повече обем и къдриците ви допадат, това предложение е идеално за вас. Дори да не сте с къдрава коса, може редовно да се къдрите с ретро преса, маша и т.н., но помнете, че сега на мода са късите къдрици.



Така че – нека косата ви не е много дълга. Може да сте с боб, лоб – това са перфектните варианти. Все пак, къдриците скъсяват малко косата, така че сами преценете каква дължина най-много ще ви подхожда. Изпозвайте стилизиращ гел, за да издържат къдриците по-дълго.