България се гордее с нея! 9-годишната Никол Йовчева покори света с ума си

Никол Йовчева от Козлодуй е световен шампион по ментална аритметика.
На едва 9 години, малката гениалка записа историческа победа на Международната олимпиада по ментална аритметика, проведена в Дубай, Обединени Арабски Емирства.
Сред деца от над 22 държави, с жестока конкуренция и напрежение до последната секунда, нашето момиче грабна титлата „Champion“.
Какво означава това?
Децата решават сложни аритметични задачи за 1-2 секунди, изцяло наум – без химикал, без калкулатор. Само с чиста сила на ума.
Пример:
528 + 749 – 382 + 164 – 219 =
И всичко това – мълниеносно!
Поздравления, Никол!
Ти си не просто шампион – ти си вдъхновение за цяло едно поколение!
С теб се гордее не само Козлодуй, а всяка българска душа по света.
Зад нейния успех стои невероятната ѝ преподавателка г-жа Зинаида Иванова, както и нейното семейство, което я подкрепя с любов и вяра на всяка крачка.
Така се гради бъдеще – с талант, труд и подкрепа!
Браво, Никол! Продължавай да мечтаеш и да побеждаваш – светът е твой.