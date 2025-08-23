България се гордее с нея! 9-годишната Никол Йовчева покори света с ума си

Никол Йовчева от Козлодуй е световен шампион по ментална аритметика.

На едва 9 години, малката гениалка записа историческа победа на Международната олимпиада по ментална аритметика, проведена в Дубай, Обединени Арабски Емирства.

Сред деца от над 22 държави, с жестока конкуренция и напрежение до последната секунда, нашето момиче грабна титлата „Champion“.



Какво означава това?

Децата решават сложни аритметични задачи за 1-2 секунди, изцяло наум – без химикал, без калкулатор. Само с чиста сила на ума.

Пример:

528 + 749 – 382 + 164 – 219 =

И всичко това – мълниеносно!

Поздравления, Никол!

Ти си не просто шампион – ти си вдъхновение за цяло едно поколение!

С теб се гордее не само Козлодуй, а всяка българска душа по света.

Зад нейния успех стои невероятната ѝ преподавателка г-жа Зинаида Иванова, както и нейното семейство, което я подкрепя с любов и вяра на всяка крачка.

Така се гради бъдеще – с талант, труд и подкрепа!

Браво, Никол! Продължавай да мечтаеш и да побеждаваш – светът е твой.





