9-г. дете с изгаряния, опитало да запали печка с бензин във Вършец

9-годишно дете е пострадало при опит да запали печка на дърва само. То е с изгаряния по лицето и краката. 

Сигналът за пожар в къща във Вършец е подаден вчера на телефон 112 в Районното управление в Берковица. При посещение на място от страна на полицията е установено, че непълнолетно лице е оставено без надзор и грижи от родителите си, предава БНР.

В опита си да запали печка на дърва с бензин 9-годишното дете е получило изгаряния по лицето и краката. То е прегледано в Спешния център във Вършец и е транспортирано до областната болница в Монтана без опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство. За случая са уведомени социалните служби.

