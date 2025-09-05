9 млн. лв. нужни за ремонт на водопровода в Яхиново, в Дупница се надяват на средства от националния бюджет

Близо 9 милиона лева с ДДС ще струва реконструкцията на уличната водопроводна мрежа в село Яхиново. Това е поредното по-малко населено място на територията на община Дупница, което се нуждае от спешен ВиК ремонт. Там тръбите са доста стари и вече са съвсем амортизирани, ръждясали и много често стават аварии. Съоръженията са полагани преди повече от 50 години и развалянето буквално през дни води до големи течове и загуба на вода.

Кметството обяви обществена поръчка за малко над 8,8 милиона лева с ДДС, които трябва да дойдат като целево осигурени средства от националния бюджет. Към настоящия момент обаче финансиране все още не е осигурено. От кметския екип коментираха пред репортер на „Струма“, че очакват скоро да получат зелена светлина и за този мащабен ремонт. Припомняме, че миналата седмица вече бе направена първа копка от кмета Първан Дангов, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и вицепремиера Атанас Зафиров на подмяната на водопровода в село Самораново, където имат проблеми с водоподаването вече близо 30 години.

Преди десетина дни заместник-кметът на община Дупница в сферата на строителството Бойко Христов обяви, че съвсем скоро се очаква държавата да преведе средства и относно дългоочакваните ремонти на стадион „Бончук“ и водопровода в село Джерман.

Иначе проектът в село Яхиново предвижда изграждане на нова мрежа с модерни полиетиленови тръби, които са много по-устойчиви. Планирано е да бъдат подменени и сградните отклонения към домовете на яхинци, което ще доведе до по-надеждното им водоснабдяване. Местните жители се надяват, че финансиране ще бъде осигурено и ще имат по-чиста вода и по-голямо спокойствие, че няма да останат без водоподаване заради поредната спукана тръба.

Водоснабдителната норма на селото е изчислена на 99 литра на човек на ден. Това е средното количество на жител на Яхиново и идва на база реални данни от ВиК оператора от подадената и отчетена вода за последните 4 години.

Миналата седмица в Самораново бе направена първа копка на новия водопровод , сега и в Яхиновосе надяват на средства са спешния ремонт.



„Срокът за изпълнение на проекта ще бъде определен от офертата на участника, който ще бъде определен за изпълнител. Максималният срок за изпълнение на дейностите обаче не може да бъде повече от 330 календарни дни. Оферти за участие в процедурата може да се подават до 23 септември включително“, коментираха от общинската администрация.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ









