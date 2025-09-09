9 септември – денят, който промени България

9 септември 1944 г. България влиза в един от най-драматичните и съдбоносни моменти от своята нова история. След като на 5 септември Съветският съюз обявява война на България, части на Червената армия, командвани от маршал Фьодор Толбухин, навлизат на българска територия. В същото време вътрешнополитическата обстановка в страната е изключително напрегната – правителството на Константин Муравиев, назначено само преди няколко дни, се опитва да изведе България от войната и да нормализира отношенията със западните съюзници.

През нощта на 8 срещу 9 септември Отечественият фронт – коалиция от комунисти, земеделци, социалдемократи и звенари, организира преврат с подкрепата на части от Българската армия. Превратаджиите превземат ключови институции в София – Министерския съвет, полицията, гарнизоните – и на власт е свалено правителството на Муравиев.

Още същия ден е създадено ново правителство на Отечествения фронт, начело с Кимон Георгиев.

С този акт започва радикална политическа, икономическа и социална промяна, която трайно ще бележи посоката на развитие на България. Страната се ориентира към Съветския съюз и новия социалистически модел на управление.

В дните след преврата новата власт предприема редица мерки, с които утвърждава своята доминация. В противоречие с Търновската конституция, правителството издава постановление за освобождаване от длъжност на тримата действащи регенти на малолетния цар Симеон II – княз Кирил Преславски, Богдан Филов и ген. Никола Михов.

На тяхно място е назначен нов Регентски съвет, съставен от:

проф. Венелин Ганев – юрист и общественик (независим),

Цвятко Бобошевски – дипломат и политик (независим),

Тодор Павлов – философ и деец на Българската комунистическа партия.

Тази стъпка ясно показва стремежа на новата власт да концентрира управлението и да гарантира политически контрол над монархията, която на практика остава само формален институт.

Събитията от септември 1944 г. бележат началото на нов етап в българската история – време на бързи и дълбоки трансформации, които ще доведат до установяването на комунистически режим и ще определят развитието на страната в следващите десетилетия.






