9 симптома на овулация, които можете да забележите и без тест

Ако планирате да увеличите семейството си и искате да знаете повече за зачеването, е полезно да научите за овулацията. Точното време на овулация варира от жена до жена. Но за щастие има начини да разпознаете признаците на овулация и да планирате правенето на любов така, че да увеличите шансовете си. Но дори и да не се опитвате да заченете е важно да разпознавате симптомите на овулация. Те не само ще ви помогнат да разберете по-добре менструалния си цикъл, но и ще ви помогнат да забележите всякакви анормални симптоми на овулация в бъдеще. Ето какви признаци да търсите и как може да се усещат тези симптоми.



Какво е овулация?



Това е фазата от менструалния цикъл, когато зряла яйцеклетка се освобождава от яйчника, подготвяйки почвата за оплождане. Всяка жена се ражда с милиони незрели яйцеклетки, които чакат да бъдат освободени, обикновено по една всеки месец. Скокът в нивата на лутеинизиращ хормон (LH) задейства освобождаването на яйцеклетката по време на овулацията. Яйцеклетката се придвижва по фалопиевата тръба, където може да срещне сперматозоид и да бъде оплодена. Повечето здрави жени овулират обикновено веднъж месечно, няколко седмици след началото на менструацията им.



Симптоми на овулация



Можете ли да усетите кога настъпва овулацията ви? Отговор: Възможно е, но варира при различните жени. Тя е различна за всяка жена, но има няколко често срещани симптома на овулация, които може да изпитате. Преди и по време на овулацията хормоналните промени могат да засегнат цялото ви тяло, причинявайки определени симптоми. Те могат да бъдат очевидни или почти незабележими. Много жени изпитват тези симптоми пет дни преди овулацията и в деня на овулацията. Те могат да продължат един ден след това. Но ако не забележите никакви признаци на овулация, не се притеснявайте – това не означава, че тя не се случва. Въпреки това, ако се научите да разпознавате тези признаци, това може да ви помогне да предвидите кога е вероятно да се случи.

Промени в цервикалната слуз



Промените в цервикалната слуз са един от симптомите на овулация. С наближаването на овулацията тялото произвежда повече естроген, което кара цервикалната слуз да стане еластична и бистра, подобно на яйчния белтък, което помага на сперматозоидите да се придвижат до яйцеклетката.



Промените в цервикалната слуз се случват при повечето жени, но трябва да знаете какво да търсите. Количеството цервикална слуз, нейният външен вид и усещане варират. За да проверите за овулация, поставете чист пръст във вагината си, съберете малко слуз и след това я разтегнете между палеца и показалеца си. Ако е лепкава и еластична или много мокра и хлъзгава, това е добър знак, че сте във фертилна фаза и сте близо до прозореца за зачеване.



Засилена чувствителност



За някои жени повишената обонятелна чувствителност през втората половина на нормалния менструален цикъл може да е признак за овулация. Това може да се дължи на факта, че тялото е по-възприемчиво към мъжкия феромон андростенон по време на тази фертилна фаза. Изследвания на японски учени от университета в Осака обаче показват, че овулацията може да повлияе на цялостното обонятелно възприятие на жената. Освен това, много жени съобщават за изострено чувство за вкус.



Чувствителност или болезненост на гърдите



Чувствителността на гърдите или болезнените зърна могат да бъдат друг признак на овулация, причинена от освобождаването на хормони точно преди и след освобождаването на яйцеклетката. Някои жени изпитват тази болезненост точно преди овулацията, докато други може да я усетят веднага след това. Разбира се, чувствителност на гърдите може да се появи и в други моменти от менструалния цикъл, казва д-р Джена Туроси, акушер-гинеколог и репродуктивен ендокринолог. „Обикновено е свързана с хормонални промени, които не са пряко свързани с овулацията.“

Лека болка в областта на таза или долната част на корема



Много жени се чудят: може ли да усещат овулацията. За някои отговорът е „да“ – обикновено лека болка в долната част на корема, от едната или другата страна. Болката при овулация може да се усеща като остра или тъпа болка в частта от корема, където яйчникът освобождава яйцеклетката. Този страничен ефект от овулацията може да продължи от няколко минути до няколко часа. В допълнение към болката, която обикновено е лека и краткотрайна, може да изпитате и леко вагинално кървене, зацапване или гадене. Овулационната болка, която отшумява сама или с редовни противовъзпалителни, или спазмолитични лекарства без рецепта, не е причина за безпокойство.



Ако обаче овулационната болка е постоянна или силна, посетете Вашия лекар, за да изключите състояния като ендометриоза или киста на яйчника. Добра идея е също така да проследявате и записвате симптомите на овулацията си месечно, за да разберете какво е нормално за тялото ви и да забележите всякакви необичайни признаци и симптоми на овулация.



Много жени се чудят дали овулационната болка е признак на плодовитост. Възможно е, тъй като показва, че се освобождава яйцеклетка (въпреки че няма гаранция, че тя ще бъде оплодена през този цикъл). Но плодовитостта може да се поддържа без болка, така че е най-добре да не се разчита на този страничен ефект от овулацията като начин за оценка на плодовитостта.



Светло или кърваво течение



„Овулацията понякога може да причини леко зацапване или кафяво течение поради повишаване на нивата на хормоните“, казва д-р Туроси. „Този симптом на овулация може да се появи, когато фоликулът, който обгражда и защитава развиващата се яйцеклетка узрее, расте и след това се пука, причинявайки малко кървене. Според съзряването ѝ кръвта става кафява, така че овулационното течение може да варира от червено до тъмнокафяво.“ Това не е причина за безпокойство, освен ако зацапването не продължи повече от един ден. Ако продължи, трябва да посетите лекар, за да проверите за инфекция и възможност за извънматочна бременност.



Промени в либидото



Промените в либидото са друг често срещан симптом на овулация. Някои жени установяват, че сексуалното им желание се увеличава по време на овулация, което може да е естественият начин за стимулиране на плодовитостта. Интересното е, че изследвания от Калифорнийския университет показват, че жените във връзка са по-склонни да изпитат повишено либидо по време на овулация, отколкото самотните жени. Но експертите казват, че това не е единственият знак, на който трябва да разчитате: сексуалното ви желание може да бъде повлияно от почти всичко, включително чаша вино или просто добро настроение.

Промени в шийката на матката



По време на овулация шийката на матката може да се повдигне, омекне и отвори. Можете да проверите шийката на матката и секретите си, за да видите дали овулирате, но това често е по-трудно от проследяването на другите признаци за овулация, споменати по-горе. Ако искате да проверите шийката на матката си за промени, които биха могли да са признак за овулация, експертите препоръчват да застанете в същата позиция, която бихте използвали за поставяне на тампон (например до тоалетна с единия крак върху затворената седалка) и да използвате пръста си, за да усетите вътрешността на шийката на матката.



При много жени с редовен цикъл, точно преди овулация, шийката на матката е мека, сякаш докосвате устните си, но след овулация е твърда на допир, сякаш докосвате върха на носа си. Вашият акушер-гинеколог може също да провери шийката на матката ви за промени с помощта на спекулум и да ви даде съвети как да правите това у дома.



Гадене и главоболие



Много жени питат: може ли овулацията да причини гадене? Отговорът, за съжаление, е „да“. Гаденето и главоболието са два възможни странични ефекта на овулацията, свързани с промени в нивата на естроген и прогестерон. Те обаче обикновено не се считат за често срещани или сериозни симптоми. Нещо повече, може да сте изложени на повишен риск от главоболие по време на овулация, ако сте предразположени към тях. Проучване установи, че около половината от жените в детеродна възраст с повтарящи се мигрени ги изпитват по време на овулация.



Промени в базалната телесна температура



Базалната телесна температура е температурата на тялото в покой. В началото на цикъла ви базалната телесна температура остава сравнително постоянна. С приближаването до овулацията тя леко спада, последвано от рязко покачване веднага след овулацията. Въпреки че може да не усещате този симптом, той все пак може да е признак за овулация.



Източник: medaboutme, д-р Ирина Аршинова





