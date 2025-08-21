9 училища в Пиринско с нови директори

4-ма временно изпълняващи длъжността станаха титуляри

9 училища в Пиринско са с нови директори, 4-ма временно изпълняващи длъжността станаха титуляри на ръководните постове. Това в най-кратък и синтезиран вид е равносметката от проведените конкурси. Припомняме, че процедурата стартира през месец юни, като се търсиха директори на 16 образователни институции /15 училища и Центъра за специална образователна подкрепа в Долно Драглище/, чийто досегашни ръководители отговарят на условията за пенсиониране или са вр.и. д. В последствие стана ясно, че за СУ-Вълкосел няма подадени заявления и конкурса бе прекратен. А иначе кандидатите бяха общо 30 души, трима не бяха допуснати до участие. От допуснатите 27, един не се яви на писменнния изпит и трима „отпаднаха“, тъй като резултатът им беше под минимално изискуемите 30 точки /при максимални 50/. Така до последният етап-интервю, включващо представяне на концепция за развитие на съответната образователна институция и решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор, достигнаха 23-ма души. Днес от Регионалното управление на образованието обявиха и резултатите.

Васил Чолаков



Основното училище /ОУ/ в Добринище оглавява Валентина Друнчилова. ОУ Дамяница и Катунци ще ръководят съответно Румен Динев и Митра Чорбаджийска. Конкурсът за 4 ОУ-Петрич печели Елена Димитрова, за ОбУ /обединено училище/ в Смолево – Ибрахим Тиберски, за ОбУ-Долно Осеново – Екатерина Бамбова, за ОУ-Годешево, Хасан Чаушев и за СУ- Якоруда Мехмед Кунгю. Новият директор на благоевградското 3 ОУ е Васил Чолаков, който досега бе заместник директор по административната и стопанска дейност. Що се касае до временно изпълняващите длъжността, такива имаше в 4 институции. Учителката по икономически дисциплини Гергана Узунова е титуляр за длъжността в Професионалната гимназия по Икономика, преподавателката по география Ваня Стоева печели конкурса за Математическата гимназия, Райна Лачинова за Началното училище „ Яне Сандански“ Разлог и Тинка Караджова за ЦСОП – Долно Драглище. За Професионалната гимназия

„П.Р. Славейков“ в Якоруда няма избран кандидат.





