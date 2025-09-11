945 първолаци прекрачват училищния праг на 15 септември в Пернишка област

945 първолаци ще прекрачат училищния праг на 15 септември в Пернишка област, съобщи началникът на РУО в Перник Юлиана Ефремова. Най-много деца в първи клас има в община Перник – 734. В община Радомир първолаците са 136, в Брезник – 39, в Трън – 24, в Земен – 7, а в Ковачевци – 5.

Навсякъде новата учебна 2025/2026 г. ще започне безпроблемно, уверяват от инспектората.

„Няма липса на директори на училища в областта. В три са временно изпълняващи – в ГПЧЕ „Симеон Радев“ в Перник и в училищата в селата Кладница и Калище“, поясни Ефремова.

Във всички училища в областта са запълнени свободните учителски бройки.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






