AI ще предизвика две големи кризи, прогнозира Ювал Ноа Харари

Според един от авангардните мислители на нашето време ИИще тласне хората към загубана идентичност

AI технологията е напът да предизвика две сериозни кризи във всяка държава, твърди един от авангардните мислители в днешно време – израелският историк и писател Ювал Ноа Харари, автор на бестселърите „Sapiens: Кратка история на човечеството“, „Homo Deus: Кратка история на бъдещето“ и „Nexus: Кратка история на информационните мрежи от каменната епоха до ерата на изкуствения интелект“, пише economic.bg.



По време на лекция за изкуствения интелект и бъдещето на човечеството на Световния икономически форум в Давос Ювал Ноа Харари заяви, че AI ще тласне хората към криза на идентичността. Според него ние сме свикнали да се самоопределяме чрез способността си да мислим, а изкуственият интелект скоро ще ни надмине в това отношение.

На второ място, Харари прогнозира, че всяка нация ще се сблъска с вид „имиграционна криза“. Той сравни AI с имигрантите, които носят ползи (като експертни умения в медицината и образованието), но и неизбежни социални сътресения.

Хората, които се притесняват от човешката имиграция, обикновено твърдят, че пришълците могат да отнемат работни места, да променят местната култура или да бъдат политически нелоялни. Не съм сигурен доколко това важи за хората, но със сигурност ще важи за „имигрантите“ под формата на изкуствен интелект“, подчерта той.

Харари попита присъстващите дали биха позволили на изкуствения интелект да получи статут на „юридическо лице“ с права в техните страни. Това би дало на алгоритмите възможност да основават компании, да създават и проповядват нови религии или да се сприятеляват с децата им в социалните мрежи.

Ако искате да повлияете на посоката, в която поема човечеството, трябва да вземете решение сега“, призова Харари, който изтъкнат научен сътрудник в Центъра за изследване на екзистенциалния риск към университета в Кеймбридж и професор по история в Еврейския университет в Йерусалим.

Харари не е единственият, който използва метафората за „AI имигрантите“. По-рано този месец изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг също използва термина по отношение на роботите. Според него те ще помагат на хората с дейности, които вече никой не желае да върши, като например тежката работа в производството.