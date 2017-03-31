Bitak.net – топсайтът за безплатни обяви

Bitak.net представлява най-доброто място за създаване и публикуване на обяви в България. Създаден през 2004 година, bitak.net съумя да се превърне в най-прогресиращия сайт за обяви, сортирани по категории. Нещо повече, на сайта ни потребителите могат да открият какви ли не обяви за имоти, автомобили, компютърни системи и технологии, конзоли, електроника, стоки, услуги, курсове и работа, и какво ли още не.

Независимо от това дали сте ползвали някога нашите услуги, или влизате за пръв път в bitak.net, Вие разполагате с опцията за публикуване на безплатна или промо обява в желаната категория.

Търсене по категория в bitak.net

За удобство на нашите многобройни потребители се заехме със задачата да обновим изцяло начина, по който изглежда bitak.net, с което чувствително да улесним търсенето по ключова дума в съответната категория. Именно благодарение на осъвременените опции и нововъведения в сайта ни Вие в ролята си на потребители ще можете да качите и публикувате безплатна или промо обява за отрицателно време.

Наред с всички удобства, които въведохме в сайта си, няма как да пропуснем да споменем и бързата и лесна ориентация в сайта в полза на потребителите. За нас е важно да Ви съдействаме в правилното оползотворяване на времето си. За тази цел можете да се възползвате от скоростното търсене на желаната от Вас обява за услуга, продукт, имот, авто-мото, туризъм, курсове и обучение, и така нататък.

С помощта на полето за търсене потребителите ни ще могат да сортират търсената от тях услуга спрямо селектиране на желана локация. В момента, в който отидете на полето, обозначено като „всички локации”, ще можете да избирате търсене на обяви по градове.

Публикувайте своята промо обява на един от добрите сайтове за обяви

Независимо от типа обява, която искате да публикувате, можете да разгледате опцията ни за промотиране. При избиране на възможността за промо обява в избраната категория потребителите ни ще могат да видят обявата си в специалното за целта раздел на началната страница за „най-нови промо обяви”. Тук посетителите на най-посещавания сайт за онлайн безплатни обяви ще могат да разгледат всички налични и промотирани обяви.

Непосредствено след тях ще забележите раздел за всички налични най-нови безплатни обяви.

Имайте предвид, че в bitak.net имате възможността да публикувате безплатни обяви, които да преместите в подходящата категория за по-бърза и лесна ориентация. Например, в случай че се развивате професионално като преводач, тогава би било съвсем удачно да изберете да публикувате обява за специализираните си преводачески умения в съответната за целта категория, за да улесните потенциалните си клиенти.

Всички подобрения по сайта bitak.net целят максимално улеснение при ползване както от страна на предлагащия дадена услуга или продукт, така от страната на ползващия я.

Регистрацията в топ сайта за безплатни обяви, съществуващ още от 2004 година, е бърза и лесна, с ангажираност не повече от няколко минутки. Аналогична е ситуацията и с публикуването на желаната обява в селектираната категория, която става активна за отрицателно време.