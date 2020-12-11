COVID-19 в Благоевградско! РЗИ съобщи къде са новозаразените

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 10.12.2020 г. – общо – 105, съобщават от РЗИ – Благоевград.

Разпределението на новозаразените по градове и села:

Банско – 1

Бачево – 1

Белица – 1

Благоевград – 47

Борово – 2

Годешево – 1

Г.Брезница – 1

Г.Делчев – 7

Добринище – 1

Д.Осеново – 1

Краище – 1

Кресна – 3

Крупник – 1

Микрево – 2

Мосомище – 1

Н.Кономлади – 1

Петрич – 6

Разлог – 3

Сандански – 11

Сатовча – 1

Селище – 2

Симитли – 2

Склаве – 2

Фъргово – 1

Хаджидимово – 1

Хотово – 1

Церово – 2

Черниче – 1

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