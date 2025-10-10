DARA се среща с феновете си в Благоевград на 16 октомври

Поп идолът ще очаква своите почитатели в магазина наKaufland в града

Феновете наDARAще имат възможността да се срещнат със своята любимка в Благоевград. Срещата ще бъде на 16 октомври (четвъртък) от 18:30 ч. в хипермаркета на Kaufland в града на бул. „Св. Димитър Солунски“.Поп идолът ще отдели специално внимание на всеки почитател за снимка и автограф.

Срещата е част от продължаващата вече втора година социална инициатива „Дари с DARA и Kaufland“, в рамките на която певицата представя всеки месец различен продукт от асортимента на Kaufland, а ритейлърът отделя средства за стипендии от тяхната продажба. Фокус на фенсрещата в Благоевград ще бъдат всички артикули от собствена марка на Kaufland за свежа риба и морски дарове K-Blue bay. От съвсем скоро в магазините на ритейлъра се предлага свежа риба във витрини на самообслужване, като продуктите, които са част от благотворителната кампания, ще бъдат обозначени със специален етикет. За всеки закупен артикул, Kaufland ще дари средства в подкрепа на отлични студенти и ученици, останали без един или двама родители.

„Рибата често присъства в менюто ми – тя е вкусна, полезна и зарежда тялото с енергия. Радвам се, че този месец именно тя е във фокуса на каузата ни с Kaufland, защото така можем да съчетаем нещо добро за нас с нещо добро за другите. Надявам се чрез инициативата ни да вдъхновим повече хора да се включат – понякога една малка покупка може да промени нечий живот.“, каза DARA, която бе избрана за БГ Изпълнителка на годината.

