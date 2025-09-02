EK: Час и половина е кръжал над Пловдив самолетът с Фон дер Лайен след изключването на GPS-а

Час и половина е продължил да кръжи самолетът над Пловдив с председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен след изключването на GPS-а по време на визитата ѝ в неделя, съобщи завеждащата пресслужбата на Еврокомисията Паула Пиньо, която също е била на борда.

Пиньо уточни, че след изчезването на системата при приближаването на летището е предложено да се използва локална навигационна система, а не хартиени карти, както съобщи първи „Файненшъл таймс“.

Паула Пиньо отново подчерта, че след началото на войната в Украйна в края на февруари 2022 г., рязко и чувствително са нараснали случаите на разстройване на глобалните навигационни спътникови системи в ЕС, като това важи особено за зоните около конфликта като тези в Черно и Балтийско море.

Завеждащата пресслужбата на Комисията заяви, че Съюзът ще задейства инструменти, които да му помогнат да се справи с този проблем.

БНР





