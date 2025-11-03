IN MEMORIAM: Отиде си 53-г. Славчо Трендафилов, за чието лечение петричани събираха средства

На 53 г. почина Славчо Трендафилов от петричкото село Яворница. Отишъл си е 1 ноември на Задушница ,съобщиха негови приятели които през последните месеци организираха дарителска кампания за набиране на средства за неговото лечение. Той се бореше с рядко заболяване- латерална амиотрофична склероза (болест на двигателния неврон), с която е дигностициран през февруари. След многобройни изследвания в България, Германия и Финландия диагнозата е потвърдена. Лекарите му казват, че в България лечение няма, но в Германия съществува експериментална терапия , която може да спре прогреса на болестта и да му даде шанс за по-дълъг и пълноценен живот. На 22 юли той пътува за първи преглед в Германия, където професорът му дава надежда и уверява, че има шанс. Лечението от 320 077 евро ( за една година) или 27 000 евро на месец е непосилна за него. Добри хора от Петрич се обединяват и започват кампания за събиране на средства – разкриват дарителска сметка и организират благотворителни базари. Успяват да осигурят пари за първите две жизненоважни дози , както и за третата, която за жалост не стига до него. На 1 ноември състоянието му се е влошило и той е издъхнал. „Въпреки усилията, вярата и подкрепата на стотици хора изгубихме един светъл човек, но небето придоби още един ангел.“, написаха с болка приятелите му в социалната мрежа. Славчо Трендафилов е завършил НХГ- Благоевград, а близките и приятелите му ще го запомнят като добър човек, съпруг, баща и дядо, който пееше в мъжката група на с. Ключ.

Бетина Георгиева