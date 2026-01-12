IT специалист от Благоевград прогнозира: Нова технология връща контрола на свободната комуникация на хората

Любители от Югозапада правят тестове за покритие на Meshtastic около областния център на Пиринско, в Кресненското дефиле и планинските райони, ентусиасти от цял свят я допълват и развиват

Свободна комуникация без интернет и без мобилни оператори навлиза в Югозападна България и привлича интереса търсещите нови технологии. Тя позволява връзка без клетъчна мрежа и при ниска консумация на енергия, използва евтини радиомодули и позволява изпращане на съобщения на места без обхват, като при пряка видимост разстоянието може да надхвърли и 100 км. Технологията е наречена „Мещастик” (Meshtastic ), тя се ползва чрез устройства, които се свързват със смартфона чрез блутут и предават съобщения помежду си. Всяко устройство действа като ретранслатор, което умножава обхвата на мрежата с броя на потребителите. Комуникацията е напълно безплатна, а батерията на едно устройство може да работи с дни без зареждане, както и да се зарежда със соларен панел, която я прави напълно енергийно независима.

Изпращането на текстови съобщения става без SIM карта, като се разчита на директна радиовръзка между устройствата.

“Новата технология позволява връзка в аварийни ситуации и комуникации в кризи. Идеална е за къмпингуване, туризъм, планинарство или в райони без мобилно покритие, тъй като предава GPS координати и други данни“, разказа за „Струма“ благоевградчанинът Васил Димитров. Той е IT специалист, а Meshtastic е последното му хоби. На свободната комуникация попаднал случайно преди около 2,5 години.

„Любител съм и се интересувам от всякакви модерни технологии, колкото по-сложно изглежда, толкова повече ме провокира. Работата ми е свързана с мобилни оператори, телевизии, интернет оператори. Ровейки в интернет, един ден попаднах на това и намерих няколко елемента, които ми напомнят на други мои хобита, свързани с мрежи, локации и т.н.“, разказа експертът.

На въпрос какво представлява новата система за комуникация и защо развитието й е важно за региона той обясни, че тя е децентрализирана и се базира на т.нар. mesh мрежа. „В такава мрежа всяко устройство може да приема и препредава съобщения, разширявайки обхвата, без нужда от централен сървър или базова станция. Използват се LoRa радиовълни с ниска мощност, които позволяват комуникация на големи разстояния, затова е особено ефективна в планински райони, какъвто е нашият. В Югозападна България има много планини с труднодостъпни места и често ограничено мобилно покритие. При преходи, лов, туризъм или аварийни ситуации липсата на връзка може да се окаже сериозен проблем. Meshtastic предлага решение именно за такива случаи при бедствия и прекъсване на електрозахранване, при издирване в планината, за доброволни спасителни екипи, за туристи и планинари“, разказа Васил Димитров.

Любопитството го провокирало веднага да си свали приложението и да потърси устройство за свързване. Оказало се, че в интернет има богат избор, при това не били скъпи. Месеци наред обаче се наложило да чака „свързване“.

„Една година не чувах никого. Но един ден (както във филма „Контакт“) това се случи. Много е вълнуващо, особено за хора, които имат афинитет към този тип техника, към радиокомуникации, към мрежи и програмиране на ниско ниво за хардуеър, към програмиране на операционни системи, това си е провокация. Получих съобщение на устройството, попита ме къде се намирам и след минути „кацна“ пред нас. Човекът с другото устройство се оказа, че живее в София и беше дошъл да види близките си в Благоевград. Изненадал се като видял сигнал, че тук има друго работещо устройство. Свързахме в конфигурация Благоевград и София, после се включиха Враца, Сандански, Петрич… И се получи „западна стена“, разказа за първите ентусиасти, създали новата комуникационна мрежа Васил Димитров.

Васил Димитров показва устройството, което преди 2 г. му „отворило портала“ на новата технология

На въпрос дали всяко населено място има обособена мрежа, чрез която се свързва с останалите, той отговори така: „То е като вирус, колкото повече стават потребителите, толкова по-надалеч се разпространява и по-мащабна става мрежата. Има обаче една важна особеност, решението дали ще се включи в общата мрежа, дали ще я игнорира цялата, или отделни членове, е персонално на всеки потребител. Можете да си направите семейна група, до която друг няма достъп. Най-важното е, че няма централно управление и никой не може да забрани на друг да комуникира с останалите.

Попитан за обема на съобщенията, които могат да се изпращат чрез Meshtastic той поясни, че броят им е неограничен, но символите в едно съобщение са до около 200, както първата форма на SMS-ите. „Тази технология постоянно се развива, защото хора по цял свят я допълват с нови неща от страст към хобито. Мрежата освен за текстова комуникация дава данни за температурата на мястото, на което се намира картата, за осветлението и др. компоненти. Ако някой реши, че липсват например данни за атмосферно налягане, може да седне и да я допише в тази посока, тя е отворен код и колективният дух на хиляди доброволци я развиват“, обясни IT специалистът.

Той допълни, че макар технологията да е сравнително нова за България, ентусиасти изграждат локални mesh мрежи в различни градове и региони. В Югозапада се провеждат тестове за покритие около Благоевград, Кресненското дефиле и планинските райони. Системата е напълно легална и работи в разрешени честотни обхвати за Европа.

„Съобщенията в Meshtastic са криптирани от край до край, което означава, че само участниците в дадена група могат да ги прочетат. Не се събират лични данни и няма централен контрол. За да се включи човек, не е необходимо специално разрешение или скъпо оборудване, нужно е малко LoRa устройство, смартфон и човек да си свали безплатното приложение. Хората търсят независима комуникация, затова смятам, че новата технология много бързо ще набере популярност. Това е технология, която работи дори когато всичко останало спре: интернет, ток, мобилни мрежи. Всеки нов участник подобрява мрежата, колкото повече устройства има, толкова по-голям става обхватът й“, коментира IT специалистът Васил Димитров и прогнозира, че това е технологията на бъдещето, която ще върне контрола на хората.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА