Kои са градовете по света, където се прави най-много секс

Time Out публикува пресни данни от мащабно международно проучване, което надниква в интимния живот на градските жители. Анкетата обхваща 18 500 души от големите световни градове и задава директния въпрос: „Колко често правите секс?“.

Класацията се базира на дела на хората, които отговарят „поне веднъж седмично“, а за мнозина резултатите са повече от изненадващи.

На първо място, с впечатляващите 67% отговора „поне веднъж седмично“, застават два напълно различни града – Макао в Китай и полският Краков. Изглежда, че независимо дали става дума за азиатски мегаполис или европейски исторически център, местните знаят как да поддържат искрата.

Веднага след тях, с 66% „седмична активност“, се нареждат Гуадалахара (Мексико), Сао Пауло (Бразилия) и Люксембург. Порто заема третото място с 64%, като доказва, че португалците също умеят да се наслаждават на живота.

Любопитен факт е, че Бразилия се оказва „най-секси държавата“ в класацията – цели три бразилски града попадат в топ 20. Мексико също се представя силно с две свои мегаполии.

Топ 20 на градовете, които правят най-много секс:

Макао, Китай Краков, Полша Гуадалахара, Мексико Сао Пауло, Бразилия Люксембург, Люксембург Порто, Португалия Марсилия, Франция Банкок, Тайланд Рио де Жанейро, Бразилия Панама Сити, Панама Кеймбридж, Великобритания Неапол, Италия Меделин, Колумбия Брюксел, Белгия Ханой, Виетнам Богота, Колумбия Мексико Сити, Мексико Ротердам, Нидерландия Бразилия, Бразилия Сан Хосе, Коста Рика

Проучването показва, че сексуалният живот на градските жители е далеч по-динамичен, отколкото често предполагаме. Интересно е и колко разнообразни са градовете в челните позиции – от европейски културни столици до латиноамерикански и азиатски мегаполиси.trafficnews.bg