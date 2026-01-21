Kaufland България е работодател №1 в ритейла

Компанията постигна най-високия до момента общ резултат от 96,29% в сертифицирането си като Top Employer

Kaufland България затвърди лидерската си позиция като работодател №1 в ритейл сектора у нас. Компанията заслужи за осма поредна година престижния сертификат Top Employer от независимия Top Employers Institute, като през 2026 г. постигна своя най-висок до момента общ резултат от 96,29%. Признанието идва след задълбочен международен одит и поставя Kaufland сред ограничен кръг компании в Европа, които последователно надминават глобалните стандарти в управлението на хора.

Общият резултат на ритейлъра е с близо 11%по-висок от световната средна стойност, с над 8% над средната за Европа, почти 13% над глобалния ритейл сектор и повече от 8% над средната за България. Данните за пореден път потвърждават устойчивия ангажимент на компанията към нейните служители и прилагането на високоефективни HR практики.

През 2026 г. Kaufland отбелязва значителен ръст във всички показатели, като в 13 категории постига максимален резултат от 100%. Сред тях са „Бизнес стратегия“, „Стратегия за развитие на хората“, „Дигитален HR“, „Работна среда“, „Работодателска марка“, „Привличане на таланти“, „Въвеждане в работния процес“ и „Обучение“.

През изминалата година Kaufland България е инвестирала над 350 000 евро в обучения и програми за професионално развитие.Тези усилия са част от последователна стратегия за растеж отвътре, като в резултат на нея повече от 50% от служителите на Kaufland работят в компаниятаот над 5 години, а над 80% от ръководителите на веригата са повишени вътрешно и преминали през обучителни програми, менторство и реални възможности за израстване.

Сертифицирането като TopEmployer идва след задълбочен независим анализ, който оценява ключови области на управление на човешките ресурси, включително политики за развитие на талантите, баланс между работа и личен живот, култура на разнообразие и приобщаване и привлекателни социални придобивки и възможности за обучение. Универсалният метод за сертифициране на Top Employers Institute се прилага в над 121 държави по света.

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2026 г. компанията разполага с 70 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.