Kaufland България с рекорден резултат при сертификацията сикато Top Employer за 6 поредна година

София, 18.01.2024 г. – За шести пореден път най-голямата верига за търговия на дребно у нас Kaufland България бе сертифицирана като Top Employer от престижния международен независим институт Top Employers Institute. Постижението на компанията да бъде оценена от най-авторитетната световна сертифицираща организация за работодатели, създаващи отлична работна среда за своите екипи, е поредното доказателство за високите стандарти на веригата в управлението на човешкия капитал, грижата за хората, условията на труд и развитието на служителите.

„Щастливи сме, че постоянният ни стремеж за създаване на сигурна, мотивираща и удовлетворяваща работна среда е повод за шеста поредна година да бъдем Top Employer. Фактът, че отново защитихме престижния сертификат, и то с изключително високи резултати, нагледно показва нашата отдаденост, навременните и целенасочени усилия, които полагаме в развитието на нашите колеги. Целта ни винаги е била да гарантираме изпълнението на обещанията, които даваме, а именно да осигуряваме благополучието на колегите ни, както и да полагаме всеобхватна грижа за тях и техните семейства. Затова и действията, които предприемаме, са с тази мисъл.Сертификатъте поредното доказателство, че в компанията устремено следваме мотото ни „Който не става по-добър, престава да бъде добър“, коментира Мила Вълкова, старши мениджър на отдел „Подбор, работодателска марка и мотивиране и задържане“в Kaufland България.

Kaufland е сертифициран като TopEmployerза шеста поредна година след подробен анализ и одитиране на всички процеси в сферата на човешките ресурси в компанията. Оценката за представянето на ритейлъра като работодател бе изготвена от международно жури от независими експерти след почти 6-месечен мониторинг, имащ за цел да разгледа детайлно въведените от Kaufland практики, процеси и инструменти за управление на човешкия ресурс. Универсалният метод за сертифициране на Top Employers Institute се прилага в над 122 държави по света.

Независимото жури изготвя заключението на база общо 20 категории, подлежащи на мониторинг. За непоколебимото представяне на Kaufland по отношение на редица от критериите, част от сертификацията, говори фактът, че компанията постигна максимален резултат от 100% в 8 категории. Сред тях са „Бизнес стратегия“, „Лидерство“, „Дигитален HR“, „Работна среда“, „Работодателска марка“, „Привличане на таланти“, „Цел и ценности“ и „Етика и интегритет”. (Моля виж графика 100% резултати)

И тази година Kaufland България се откроява с резултати, значително по-високи от средните за 2024 г. в глобалното проучване. При десет от показателите водещият ритейлър отчита постижения с повече от 10% над нормата, определена след анализа на резултатите в международен мащаб. Сред тях са „Вслушване в служителите“, „Въвеждане на служители“, „Привличане на таланти”, „Удовлетвореност на служителите“, „Дигитален HR“ и други.(Моля виж графика Топ 5 резултата на Kaufland спрямо нормата)

Резултатите на Kaufland Българияпрез 2024 г. за пореден път красноречиво показват ясната тенденция компанията ежегодно да подобрява собственото си представяне. Общият ѝрезултат и тази годиназапазва тенденцията за устойчив ръст спрямо миналогодишните. В сравнение с показателите ѝ през 2023 г., веригата отбелязва най-значителен напредък в категориите „Многообразие, равенство и приобщаване“ с впечатляващ ръст от над41%, „Работна среда“ – с близо12% и „Кариера“ – с почти8%. (Моля виж графика Топ 5 резултата на Kaufland спрямо 2023 г.)

„Щастливи сме, че отново получихме признание от Top Employers Institute. Като работодател, за нас е важно да създаваме непрекъснато подобряващи се условия на труд за нашите колеги. Тазгодишните резултати от Top Employers Institute показват, че сме на прав път, тъй като успяхме за пореден път да ги подобрим. Наградата ни насърчава да продължим да се развиваме като работодател, за да останем привлекателно място за работа за нашите колеги и в бъдеще“, каза Евелин Опел, член на УС на групата Kaufland, ресор „Човешки ресурси“.

„Изключителните времена изваждат най-доброто от хората и организациите. И ние станахме свидетели на това в програмата ни за сертифициране TopEmployer тази година: изключително представяне от сертифицираните TopEmployers 2024. Тези компании винаги са показвали, че се грижат за развитието и благосъстоянието на своите екипи. Правейки това, те колективно развиват пазара на труда. Горди сме да обявим и отпразнуваме тазгодишната група от водещи работодатели, ориентирани към хората: TopEmployers 2024“, коментира изпълнителният директор на Top Employers Institute Дейвид Плинк.

Сертификатът Top Employer е присъденна Kaufland България, както и на всички останали държави от семейството на компанията. По този начин освен TopEmployer в България, Kaufland за поредна година е и TopEmployer в Европа.

Kaufland България е лидер в сектора на търговията у нас с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 7 000 служители. Шест поредни години компанията е сертифицирана като Top Employer от международния независим институт Top Employers Institute. От началото на 2022 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано и от повече от 50 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други. За втори пореден път през 2023 г. компанията заслужи и престижното първо място като „Най-добър работодател“ според класацията на Career Show Index 2023, както и Любим международен работодател от единствената в България изцяло потребителска класация My Love Marks.

