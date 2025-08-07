Kaufland организира безплатно шоу за децата на Благоевград, Кюстендил и Сандански

„Весела ваканция“ ще зарадва малчуганите с много игри, танци и награди

Последните спирки от образователното турне на колела„Весела ваканция в Kaufland”, което радва децата от различни градове в страната, се насочват към Югозападна България.За финал на лятното пътешествие инициативата ще зарадва малчуганите в Благоевград, Кюстендил и Сандански, след като вече посети 9 града в цялата страна.

На 12 август от 19:00 ч. паркингът на Kaufland в Благоевград (бул. „Св. Димитър Солунски“ 21) ще се превърне в сцена на цветен детски празник. В следващите дни в същия час събитието ще гостува и в Сандански на 13 август (ул. „Свобода“ 55), и в Кюстендил на 14 август (ул. „Македония“ 10). Входът е свободен, а програмата е подходяща за деца между 2 и 12 години.



Пътуващото детско представление е посветено на темата за добрата храна и учи по забавен начин малките посетители какво е значението на разнообразното хранене,особеносъс свежи и сезонни български плодове и зеленчуци.

Гостите на събитието ще се забавляват заедно с актьорите от театър „Пан“, които са им подготвили много танци, весели игри и смешни предизвикателства. Клоунада, магически трикове и забавни съзстезания са малка част от изненадите, предвидени в програмата.

Най-любопитните и активни малки участници ще си тръгнат с тематичниподаръци. В края на събитието чрез томбола ще бъде изтеглена и голяма награда.



