Mлада лекарка, възпитаничка на СУ – Хаджидимово се завърна в любимото си училище

Младата лекарка, завършила дентална медицина, Сибел Ибраимова гостува в СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово, чийто възпитаник е. Срещата бе организирана по инициатива на класните ръководители, а д-р Ибраимова, работеща като зъболекар в дентална клиника в столицата, разговаря с ученици от VI до XII клас. Тя сподели своя професионален път, предизвикателствата по време на обучението си и мотивацията, която я е довела до успешна реализация.

Mоменти от гостуването на д-р Ибраимова в СУ- Хаджидимово и срещата й с учиниците, учители, начело с директорът В. Петрелийска

В открита и приятелска атмосфера учениците имаха възможност да задават въпроси, свързани с избора на професия, обучението по медицина и бъдещото си развитие. Срещата беше изключително полезна и вдъхновяваща за младите хора, като им показа, че с постоянство и упорит труд мечтите могат да се превърнат в реалност.

На финала ръководството и педагогическия колектив на училището, начело с директорът Вангелия Петрелийска подариха на д-р Ибраимова прекрасна картина, като и благодариха за отделеното време, за споделения опит и за вдъхновението, което даде ученици.

Станислава Далева