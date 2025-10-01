Parfium.bg празнува своя 16-ти рожден ден с кауза

Водещият онлайн магазин за парфюми и козметика Parfium.bg отбеляза своя 16- ти рожден ден през август с благотворителна инициатива, в рамките на която за всяка направена поръчка на сайта беше даряван по 1 лев. Събраната сума достигна 13 500 лева, които ще бъдат насочени към две значими каузи – в подкрепа на младата танцьорка Илайда Хюсеинова и за поддръжка на конна база „Адгър“.

Дарението за Илайда Хюсеинова ще бъде предоставено чрез Фондация „Димитър Бербатов“, като признание за нейните изключителни постижения – тя спечели шест световни титли по танци наведнъж и се превърна в символ на българския талант и упоритост.

Част от средствата ще бъдат насочени и към конна база „Адгър“, за осигуряване на необходимите грижи и поддръжка на конете, което ще подпомогне развитието на базата като място за спорт и връзка с природата.

„Кампанията показа, че когато бизнесът и клиентите обединят усилия, могат да се постигнат значими резултати. Благодарим на всички наши клиенти, защото заедно доказахме, че пазаруването може да бъде и акт на подкрепа“, коментираха от Parfium.bg .

Компанията подчертава, че социалната отговорност ще остане важен елемент от нейната мисия и че подобни инициативи ще продължат да бъдат част от корпоративната ѝ стратегия.





