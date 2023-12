Smokie с шоу в София на 7 април 2024 г.

10 години след голямото им музикално шоу в София, през 2014 г., легендарната рок банда Smokie се завръща отново в нашата страна.

Концертът им е предвиден за 7 април 2024 година в зала 1 на НДК.

Тогава меломаните ще могат да се насладят на най-големите им хитове на живо в автентичната романтична атмосфера от началото на 80-те.

Успеха на Smokie достига своя пик през 70-те години. Музиката им достига до Скандинавия, Южна Африка, Германия и дори Китай.

Smokie са група, която има разпродадени турнета и достига рекордни продажби през цели четири десетилетия – 70-те, 80-те, 90-те и днес.

Песни като „If You Think You Know How To Love Me“, „Don’t Play Your Rock’n’Roll To Me“, „It’s Your Life“ и „Oh Carol“ се превръщат във вечни хитове за радиостанциите и дават старт на тяхната световна слава.

loading...





Коментар с Facebook