Tрагедията с 40 жертви в Кран-Монтанa: Обвиниха собственичката на бара в бягство с касовия апарат

Собственичката на луксозния бар „Le Constellation“ в швейцарския курорт Кран-Монтана е обвинена, че е напуснала сградата с касовия апарат, докато посетителите са се опитвали да се спасят от опустошителния пожар в новогодишната нощ, при който загинаха 40 души, предава БГНЕС.

40-годишната Джесика Морети е разследвана за непредумишлено убийство и за причиняване на тежки телесни повреди на още 119 души, пострадали с тежки изгаряния.

Заедно със съпруга си Жак Морети, с когото са собственици на заведението от 2015 г., тя е обвинена и в унищожаване на доказателства след трагедията.

По данни на разследването Морети е била видяна от няколко свидетели да напуска горящия клуб, носейки касовия апарат, докато вътре хора са се борили за живота си. По-късно тя заяви, че е получила леки изгаряния по едната ръка, докато е опитвала да се спаси от пламъците.

Пожарът избухна около 1:30 ч. на 1 януари, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилка шампанско, подпали тавана по време на празненството. Огънят бързо обхвана заведението, пълно с хора, дошли да посрещнат Новата година.

Докато следователите анализирали видеозаписи от мобилни телефони, охранителни камери в клуба и улични камери около сградата, собствениците са обвинени, че са унищожили потенциални доказателства.

По информация на „Таймс“, профилите на клуба в социалните мрежи са били деактивирани още по време на спасителните операции, а уебсайтът на заведението е бил свален.

Адвокат Ромен Жордан, който представлява част от 116-те ранени, заяви, че те са съдържали видеа от препълненото парти. Премахването им, по думите му, показва, че още в първите часове след трагедията мениджърите са мислели за собствената си защита.

„Льо Паризиен“ съобщи, че Жак Морети има дълго криминално минало, датиращо отпреди повече от 20 години, включващо дела за сводничество, отвличане и незаконно лишаване от свобода, за които е излежавал присъда.