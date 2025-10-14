Toyota създаде бюджетен SUV

Новият бюджетен SUV Toyota Land Cruiser FJ 2026 ще бъде истински хит, когато бъде пуснат в продажба. Много вече е известно за този достъпен и практичен автомобил.

Купувачите с нетърпение очакват този модел на Toyota и вече се знае много за него. Това ще бъде най-евтиният SUV на производителя. Моделът, с бруталния си ретро дизайн беше показан онлайн в канала TALKWHEELS. Този проект не е далеч от реалността, съобщи auto.blitz.bg.

Новият SUV на Toyota FJ ще бъде най-достъпният модел в гамата на Land Cruiser. Автомобилът ще бъде официално представен преди края на 2025 г. или през първата половина на 2026 г.

Няма съмнение, че новият Toyota Land Cruiser FJ ще бъде огромен хит. По-рано беше съобщено, че пазарното му пускане (първо в Япония) е планирано за 2026 г.

Все още няма потвърдено име за модела, но производителят вече е патентовал името „Land Cruiser FJ“. Новият модел, дълъг приблизително 4,2 метра, може да бъде оборудван с 2,7-литров двигател, произвеждащ поне 160 к.с., и хибриден силов агрегат.