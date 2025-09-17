XI „г” стана „Клас на годината” в Гимназията по икономика, учители и ученици извиха кръшно хоро преди първия звънец

Кръшно хоро и връчване на награда „Клас на годината“ ознаменуваха първия учебен ден в Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев”. Прага на училището прекрачиха над 500 ученици, а директорът Гергана Узунова посрещна тържествено учители, гимназисти и гости. Специално внимание бе обърнато и на новопостъпващите осмокласници, разпределени в 4 паралелки, за които денят бе най-вълнуващ. Към всички ученици Г. Узунова отправи призив да бъдат амбициозни, целеустремени и винаги да помнят, че знанието е сила.

Моменти от откриването на учебната година в ПГИ



С топли думи тя се обърна и към своите колеги, като ги нарече истински носители на светлина и надежда.

„Да предаваш знания е велико дело“, подчерта директорът и пожела на всички учители здраве, вдъхновение и удовлетворение от благородната им мисия.

Извилото се хоро



Празничният ден донесе и радостни емоции с връчването на наградата „Клас на годината“. Под бурни аплодисменти отличието заслужено получи XI „г” клас, специалност „Икономическа информатика“, с класен ръководител учителката по философия Милена Методиева.

И както повелява традицията, в двора на ПГИ се изви кръшно хоро, а учебните занятия започнаха с обещание за нови постижения, които ще превърнат усилията в гордост, а мечтите – в реалност.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





