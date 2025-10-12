XII Фестивал на кестена показа отново красотата на Подгорието

Хиляди посетиха тазгодишното издание на Фестивала на кестена, провеждан по традиция в село Коларово.

Десетки шатри подредиха домакините от селата в Подгорието, за да покажат традиционни ястия, приготвяни по запазени рецепти, и богато разнообразие на солени и благи изкушения, включващи кестени.

Предложиха също мед и други пчелни продукти – цялото природно богатство на планина Беласица.

В подготовката и представянето на Подгорието се включиха с много обич към родното деца и възрастни.

Зам.-кметът Минка Салагьорова поздрави организаторите и участниците от името на кмета Димитър Бръчков.

„Община Петрич ще продължи да подкрепя Фестивала на кестена, защото сме убедени в неговата значимост и необходимост да се провежда“, каза в приветствието инж. Салагьорова.

Поздравителни думи и благодарност адресираха също директорът на Природен парк „Беласица“ Добриел Радев, кметът на село Коларово Евгени Мицков и областният управител Георги Динев.

Самодейни колективи от читалищата в селата на район Подгорие, възпитаници на детската градина в с. Коларово и много гостуващи състави допринесоха също за прекрасната атмосфера на фестивалния кестенов ден.