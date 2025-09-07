Ако правите дълго секс, сменете презерватива

В разгара на любовен акт е лесно и напълно природно естествено да се увлечете в момента и да изгубите представа за времето.

Ако сте издръжливи в леглото, е важно да знаете, че при използване на презерватив за защита от полово предавани болести и нежелана бременност, срокът му на годност може да е по-кратък, отколкото сте си мислели до момента, пише Metro.

Оказва се, че ако половият акт продължава повече от 30 минути, трябва да смените презерватива, който използвате.

Д-р Бхавини Шах, общопрактикуващ лекар в LloydsPharmacy Online Doctor, съветва: „Ако правите секс от половин час и не сте готови да спрете — сменете презерватива“.

„Триенето по време на акта отслабва презерватива, увеличавайки шансовете за скъсване на презерватива. Ако е под това време, всичко е наред. Но ако надхвърлите 30 минути, е по-добре да играете на сигурно. Разбира се, степента на триене зависи и от това колко енергичен е половият ви акт“, обяснява специалистът.

Накратко, ако сте се отдали напълно на страстта, си струва да направите кратка пауза, за да смените презерватива — просто за да сте сигурни.

Д-р Шах подчертава също, че не бива да използвате един и същ презерватив два пъти, например за „втори рунд“. Презервативът е строго за еднократна употреба. Използването му два пъти увеличава шанса за скъсване и протичане. Има причина презервативите да се продават в мултипакети“, подчертава специалистът.

Трябва ли да използвам два презерватива едновременно?

Ако всичко това ви стресира и смятате, че двойното опаковане (поставянето на два презерватива едновременно) е решението, също грешите.

„По един, моля“, казва д-р Шах.

„Два пъти повече презервативи не означава два пъти повече безопасност“.

„Носенето на два презерватива всъщност е по-рисковано от носенето само на един, тъй като те ще се трият един в друг, създавайки допълнително съпротивление, което потенциално може да скъса презерватива“.

„Това важи и за случаите, когато се носи мъжки презерватив, а партньорката носи женски презерватив едновременно“, обяснява докторът.

Могат ли ноктите да скъсат презерватива?

Когато сме в разгара на момента, искаме да извадим презерватива възможно най-бързо. Но не бъдете прекалено нетърпеливи!

Д-р Шах казва: „Отварянето на опаковка с презерватив никога не е лесно. Колкото по-невнимателно разкъсвате опаковката, толкова по-вероятно е да скъсате и презерватива“.

„Ноктите също могат да пробият презервативите, а използването на зъби за отваряне на опаковката също може да причини скъсвания. Въпреки че понякога опаковката може да изглежда неразрушима, презервативът със сигурност не е. Поемете дълбоко дъх, потърсете правилния ъгъл и опитайте отново. Внимателно!“, добавя той.

Имат ли презервативите срок на годност?

Доверяваме се изключително много на нашите издръжливи презервативи, но е тревожно, че само 46% от необвързаните британци не биха се чувствали уверени да разпознаят какво да търсят на опаковката на презерватива, за да се уверят, че е качествен и безопасен за употреба.

Д-р Шах изброява признаците, които показват, че презервативът ви ще си свърши работата:

В Обединеното кралство трябва да търсите знака за качество на Британския институт по стандартизация (BSI) Kitemark или символа за съответствие на Обединеното кралство (UKCA).

Ако пътувате из Европа и се наложи да купите презервативи, трябва да търсите символа CE за европейско съответствие.

Трябва да внимавате да не го объркате с много подобния символ „China Export“, който просто означава, че продуктът е произведен в Китай, а не че е безопасен за употреба.

Ако почивате на друго място, най-добре е да се подготвите и да вземете няколко със себе си.

И накрая, но не на последно място, просто проверете срока на годност. Старият презерватив е по-вероятно да се скъса!





