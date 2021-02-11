„Велбъжд“ се похвали с 4 попълнения след класиката срещу „Марек“

Закъсалият в третия ешелон на Югозапада „Велбъжд“ се похвали с 4 сигурни попълнения след класическото поражение с 0:3 от лидера в групата „Марек“. Тимът от града под Хисарлъка започна зимната си подготовка със закъснение по финансови причини и под угрозата да не може да продължи по-нататъшно участие в първенството. Няколко дни преди загубата от дупничани кюстендилци записаха фиаско с 0:7 срещу 19-ките на „Левски“. В битката за оцеляване през пролетта ще се разчита на освободените от „Струмска слава“ Ивайло Стоянов и Георги Стойнев, Венцислав Бракадански от Благоевград и идващия от „Банско“ юноша на орлетата Асен Крушовски.

„Получи се добра проверка за нашия отбор. Радостното е, че в големи периоди от мача бяхме равностойни на далеч по-стойностния съперник. Надявам се да успеем да окомплектоваме боеспособен състав и да бъдем отново в играта. Със сигурност ще дадем всичко да не изпаднем“, коментира наставникът на „Велбъжд“ Радостин Джогански.

„ВЕЛБЪЖД“: Карадалиев, Бракадански, Костадинов, Стойков, Вакадинов, Казачки, Стоянов, Крушовски, Ил. Христов, Атанасов, Ал. Емилов /П. Кепов, Г. Славков, Васев, Ал. Ханджийски, Драганов, Е. Иванов, Стойнев/.

„МАРЕК“: Младенов, Влахов, Арсов, Михалков, Н. Николов, Любенов, С. Димитров, Близнаков, Панталеев, Танев, Джеф /Спасов, Каймакански, Калайджийски, Дж. Николов, Д. Илиев, Калоянов, Владимиров, М. Иванов, Любомиров/.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

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