ДОБРИЯТ ПРИМЕР! С доброволен труд и дарения в Рилци вдъхнаха нов живот на закритото преди 21 години училище

21 години след последния звънец училището в благоевградското село Рилци отново отвори врати. Това се случи, след като с доброволен труд, дарения, дух на единство и съпричастност сградата тънеща в разруха, бе реновирана и отново се изпълни с глъч, смях и емоции.

Началото на благородната кауза започва с коледен базар през 2021 г. На призива на тогавашния управник на селото Крум Крумов откликнаха малки и големи. Множество деца подпомагани от своите близки приготвиха сувенири, домашни лакомства, като инициативни майки дори украсиха пространство пред кметството с лампички и декорации. В този период бе сменена и дограмата на сградата, а жители коментираха, че това е може би единственият случай на страната ни закрито училище да не бъде оставено на произвола на съдбата. Кампаниите по възобновяването продължиха и през следващите години и на базара през 2024 г. кметът Георги Чорбаджиев обяви, че е осигурено място за създаване на пенсионерски клуб. С подкрепата на община Благоевград, дарители, общите усилия на членовете на добродетелното сдружение „Рилци“, с председател Гергана Петкова, която е и основният двигател на дейностите, започва реконструкцията и преобразуването. Впечатляващ е фактът, че само за три месеца с безвъзмезден труд на хората начело с кмета Чорбаджиев са обновени три помещения, изграден е и санитарен възел, има и оборудване, телевизор.

Моменти от откриването на реновираното крило на училиюната сграда, което се првърна в празник на селото



Откриването на реновираното крило на някогашната училищна сграда се превърна в истински празник. Дори и местният свещеник Георги Кацарски, който отслужи водосвета, сподели, че никога не е виждал толкова жители на Рилци, събрани на едно място. В унисон със значимостта на събитието Гергана Петкова представи клип с историята на селото, образователната институция, извършените строителни работи. Показа и записки на директора на училището Стоян Спасов, по чието време е построена сградата. Мнозина от присъстващите с вълнение си припомниха годините, прекарани по класните стаи, болезнения момент на закриването, случило се през 2003/2004 г., последните учители Роза Шопова, Жулиета Миланова, Лидия Иванова, Миглена Димитрова, Цветанка Китанова, директора Митко Зрънчев….

„Идеята за възстановяването на училището се зараждаше в мен години наред, когато ходех на разходка с моите приятелки и гледах любимо училище, където се научих да чета и пиша. Започнахме да си мечтаем как ще си направим някакъв клуб да се събираме. Впоследствие решихме, че трябва да има не само помещение за възрастните хора, но и за деца и младежи. Така с дарения, спомоществователи, последователи… успяхме. В момента има три клуба за занимания по интереси. Тепърва предстои да бъдат оборудвани и да се реши какви точно дейности ще извършват. Беше важно да се открият, осветят и да започнем да се събираме. И след 21 години на болка и разруха пак да има детски гласове и веселие“, сподели развълнувана в разговор с репортер на „Струма“ Гергана Петкова.

Присъстващите поздрави и зам. кметът по културата Станислав Кимчев, който коментира, че първоначално е приел с недоверие намеренията за реновиране на училището, но впоследствие се е убедил, че чрез сплотеност, дух и съпричастност нещата могат да се случат.

Като продължение на започнатото кметът Чорбаджиев обяви, че през пролетта предстои сградата на бъде санирана и покривът ремонтиран. Отец Г. Кацарски отправи предложение в двора да бъде изграден и малък параклис, като уточни, че идеята трябва да бъде добре обмислена и всички заедно да полагат грижи.

Водосветът бе съпроводен и с музикална програма в изпълнение на новия ансамбъл „Рилска китка“ към селото и певческа група от Бело поле.

За всички бе организирана и почерпка, а най- важното е, че на фона на рушащи се и пустеещи бивши училищни сграда, тази на НУ „Отец Паисий“ в село Рилци отново отвори врати.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА