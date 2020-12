Зодиите по Коледа: Рибите обичат да глезят близките си, Девите търсят начин да спестят от излишно харчене, любимата част от празника на Телеца е украсяването…

Обикновено на празници като Коледата винаги ги има тези, които нямат търпение да дойде моментът за подаръците и украсяването на фона на непрестанното “All I Want For Christmas Is You”, докато същевременно ги има и тези, които не могат да понасят първите.

Тези, които обичат Коледа:

Телец – обича да прекарва времето покрай камината със семейството си, любимата му част от празника е украсяването.

Близнаци – от големите събирания, през подаръците и доброто настроение – няма нещо, което Близнаците да не харесват в дните около Коледа.

Рак – домошарят на зодиака няма търпение да дойде това време от годината, заради споделените мигове със семейството.

Лъв – няма нищо на света, което Лъвът да обича повече от времето в забавления с близки и приятели, а Коледа е точно за това.

Везни – мечтаят си за романтичен празничен сезон, който да прекарат с половинката.

Стрелец – разнообразието и забавлението, което празниците носят, са може би любимите неща на Стрелеца.

Риби – обичат да обсипват любимите си хора с подаръци и грижи и декември им предлага точно тази възможност.

Тези, които не си падат по празника:

Овен – Овенът не е сред зодиите, които обичат да прекарват крайно много време в големи компании, и това ги прави малко негативно настроени за празника

Дева – обичат времето със семейството, но не им допада излишното харчене на пари за подаръци, храна и украса

Скорпион – не са големи фенове на подобни традиции, но се радват но възможността да се насладят на чаша вино в добра компания

Козирог – ценят времето със семейството, но въпреки това не си падат по традициите и също като Девите не смятат хвърлянето на пари за украса за нужно.

Водолей – те си търсят забавления, неща, които да накарат кръвта им да кипи, а за съжаление, коледните празници не предлагат точно това.

Коментар с Facebook