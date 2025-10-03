Каква е причината електрическите автомобили да имат специални гуми

Електрическите превозни средства са различен вид от традиционните, задвижвани с ДВГ. Те работят на електричество, а не на гориво, с изключение на хибридите, които работят с комбинация от двете.

Освен това те имат отделни изисквания за поддръжка. Не е необходимо масло, тъй като двигателят не е с горене и не се нуждае от смазка. Това означава, че изобщо няма доливане на масло или смяна на масло.

Но друг различен компонент, който може би не очаквате, са гумите. Електричките изискват монтиране на различен тип гуми, за да отговарят на уникалната конструкция на превозното средство.



Първоначално това може да изглежда странно. Гумите са си гуми, нали? Само че електрическите превозни средства са много по-тежки от своите еквиваленти с ДВГ заради големите тежки батерии.

Въпреки че новаторските дизайни ги правят по-леки всеки ден, тези батерии могат да тежат стотици или хиляди килограми повече от блока на двигателя в превозно средство с вътрешно горене.

Гумите не само трябва да поддържат по-тежките товари, но има и допълнителни изисквания заради това как това се отразява на пътното използване на електрическите превозни средства.

Ето защо е полезно да се проучи как работят електрическите превозни средства, за да се разбере напълно защо се нуждаят от тези специални гуми.



Защо електрическите превозни средства се нуждаят от специални гуми?



Електрическите двигатели могат да постигнат незабавен въртящ момент или въртящ момент при поискване. Ето защо електрическите превозни средства са дяволски пъргави при потегляне, въпреки ниските максимални скорости.

Но това означава, че движението и ускорението на превозното средство ще причинят повече триене, пише „Ауто прес“. Повече триене означава по-голямо сцепление.



Казано по-просто – по-тежко превозно средство с по-голям въртящ момент, постигнат по-бързо, изисква по-добро сцепление на пътя по време на ускорение.

Получавате това подобрено сцепление, като инсталирате по-мощни гуми, които са проектирани да подобрят и оптимизират сцеплението, като същевременно намаляват износването.

С износването на гумите те губят сцепление, така че ако създавате специални гуми, бихте искали те да се износват по-бавно.



Наистина е малко по-сложно, но затова електрическите превозни средства имат специални гуми и затова трябва да закупите и монтирате тези уникални и често по-скъпи гуми, когато ги сменяте на вашето превозно средство.



Когато гумата се върти и осъществява контакт с пътната повърхност, тя създава триене. Триенето създава съпротивление при търкаляне, което активно се съпротивлява на движението и намалява общия пробег на превозното средство.

Колкото по-голямо съпротивление или работа трябва да извърши едно превозно средство, толкова повече енергия се използва и това влияе върху живота на батерията.



Съпротивлението при търкаляне представлява около 16 процента от общата енергия, използвана в електрическото превозно средство.

Гумите за електрически превозни средства трябва да бъдат проектирани специално, за да отговарят на уникалните нужди на технологията.

Те трябва да се износват по-бавно и да се държат по-добре като цяло, да предлагат добро сцепление, но да запазват по-ниско съпротивление при търкаляне.



Това не е всичко. Шумът от пътя е друг фактор, който се взема предвид при изработването на гуми за електрически превозни средства. По природа електрическите превозни средства са много по-тихи от превозните средства с двигатели с вътрешно горене. Те издават по-малко шум вътре и извън кабината. Гумите трябва да бъдат изработени от материали и проектирани по начин, който улеснява по-малкото производство на шум.

Ако просто поставите обикновени гуми на електрическо превозно средство, игнорирайки всички други неща, които са различни, те биха произвели много повече шум.

Въпреки разликите си поддръжката на гумите на електрическите превозни средства е с малко по-лоша от тази на автомобил с бензинов двигател – те се износват с 20% по-бързо. Но гумите за електрически превозни средства все още имат разумен пробег, средно между 30 и 60 000 км.

Като цяло обаче дори най-евтиното електрическо превозно средство на пазара доказва защо процентът на приемане на електромобилите не е по-висок – те са по-скъпи дори и при гумите от автомобилите с двигатели с вътрешно горене.