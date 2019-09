Фалиралият благоевградски бизнесмен Вл. Донков-Кучето е кандидатът на БСП за кмет на Гърмен

Фалиралият благоевградски ресторантьор Владимир Донков-Кучето, на когото съдебен изпълнител продава луксозния апартамент в „Освобождение“ заради непогасяван ипотечен кредит, вчера бе одобрен на „Позитано“ 20 за кандидат кмет на БСП в община Гърмен. Той бе предложен преди 2 месеца на номинационно събрание на червените, но до вчера никой в общината не приемаше кандидатурата му сериозно. Едната причина е, че Донков рядко се мярка в Гърмен, откъдето всъщност са корените му, другата е миналото му.

През 2010 г., когато държеше в Благоевград пицария „Фаетон“ до стария мол, той бе арестуван заедно със санданския бизнесмен Младен Пасков в зaвeдeниeтo „Хeпи” нa мaгиcтрaлa „Трaкия”, в близocт дo Плoвдив. Пo врeмe нa aрecтa у двaмaтa бизнecмeни пoлицaитe oт Глaвнa дирeкция зa бoрбa c oргaнизирaнaтa прecтъпнocт нaмeрихa държaвни цeнни книжa в гoлeми кoличecтвa и 64 997 aкцизни бaндeрoли зa cпиртни нaпитки. Cрeщу двaмaтa бe oбрaзувaнo нaкaзaтeлнo прoизвoдcтвo зa учacтиe в oргaнизирaнa прecтъпнa групa, зaнимaвaщa ce c рaзпрocтрaнeниe нa фaлшиви бaндeрoли и aкцизни cтoки. Бизнecмeнитe прecтoяхa зaд рeшeткитe 72 чaca, нo c прoкурoрcкo пocтaнoвлeниe бяхa пуcнaти нa cвoбoдa пoд гaрaнция oт 20 000 лв.

Дoкaтo бяхa oщe oбвиняeми, Кoмиcиятa зa уcтaнoвявaнe нa имущecтвo, придoбитo oт прecтъпнa дeйнocт, зaпoрирa бaнкoвитe cмeтки и имотите им. В случая на Владимир Донков това бяха 4 апартамента – 3 в Равда и 1 многостаен на ул. „Шар планина“ в благоевградския жк „Освобождение“, 2 коли – БМВ и „Опел Корса”, и дружествени дялове в 4 негови фирми – „Монополи ВТ“, „Вид“, „Вид 2007“ и „Ида плюс“. Впоследствие съдът прекрати делото за бандеролите и антикорупционната комисия бе принудена да вдигне запора, но тогава Донков бе погнат от съдебните изпълнители.

Вчера от 2 партийни централи в Гърмен съобщиха за „Струма“, че не го познават дори визуално. Малцина си спомнят само, че преди години той държеше култовия ресторант „Мирото“ в Огняновските минерални бани. Ресторантът беше първо една каравана, която собственикът на терена – бившият кооперативен председател Чудомир Шамов, даде на Кучето под наем. За няколко години Донков успя да го развие, Шамов обаче хвърли око на разработения ресторант, реши, че го иска за владение на ТПК-то си, и през 2007 г. изхвърли Донков от „Мирото”.

В момента Владимир Донков рано сутрин продава банички в малката баничарница между „Фаетон“ и мола в Благоевград. Явно по време на кампанията благоевградчани ще останат без закуски, защото му предстои сериозна работа в община Гърмен да се запознае поне бегло с хората в кандидатсъветническата листа на БСП, която ще се води от местния червен лидер Янка Топалова, и с основните си политически опоненти. А те ще са поне 3-ма.

Единият е настоящата кметица Минка Капитанова, чието име се очаква централата на ДПС да утвърди на 10 септември. В предизборната надпревара ще се включи и бившият кмет и депутат от ДПС Ахмед Башев, който ще бъде най-вероятно издигнат от партията на Лютви Местан ДОСТ. Четвъртият претендент за креслото на настоящата кметица Минка Капитанова ще е независимият Галип Мисирков. Неговата основна подкрепа ще бъде от политическа партия ГЕРБ, но вече е договорено кандидатурата му да получи рамо и от крехките организации на СДС и ДСБ в общината. Мисирков е родом от гърменското село Дъбница и се ползва с изключителното доверие на настоящия евродепутат от ГЕРБ и негов съселянин Асим Адемов. В момента той работи в НАП – Гоце Делчев и има завиден политически опит в местните избори – 2 пъти се пробва за кмет, и двата пъти – неуспешно.

На предишните избори Мисирков бе кандидат, издигнат от Инициативен комитет „Алтернатива за Гърмен“, а през 2007 г. – от ДПС. През 2015 г. на балотажа той подкрепи настоящия кмет Минка Капитанова.

Освен кандидатурата на Вл. Донков за кандидат-кмет на БСП в Гърмен, вчера на „Позитано“ 20 одобрение получиха още няколко имена в общината. С червената бюлетина на предстоящите местни избори ще се кандидатират кметовете на Дебрен – Тюркян Ходжова, на Хвостяне – Баадин Юсеин, и на Осиково – Митко Дедьов, а за Горно Дряново БСП ще заложи на бившия кмет на населеното място Емил Шарков.

В Гоце Делчев след 6 успешни мандата БСП твърдо залага за 7-и път на настоящия градоначалник Владимир Москов. За кмет на Мосомище в общината червените ще подкрепят независимия Тодор Либяховски, в Борово партията ще заложи на Йордан Катранджиев, а в Баничан ще застане зад независимия Младен Тропчев. В Кресна червените залагат отново на настоящия кмет Николай Георгиев.

Очаквано, в Хаджидимово социалистите ще подкрепят настоящия градоначалник Людмил Терзиев, а в Струмяни – Емил Илиев, който ще бъде издигнат за нов мандат не от конкретна партия, а от коалиция.

Червената централа обаче вчера отказа да приеме решението на структурата си в Симитли, взето в понеделник вечерта, БСП да подкрепи местния кмет Апостол Апостолов-Поли, чийто син е депутат от ГЕРБ. Това съобщи за „Струма“ областният председател на БСП Валери Сарандев.

Корнелия Нинова била категорична, че случаят „Симитли” противоречи и на решението на партията да няма никакви коалиции с ГЕРБ. „Дали ще отчетем като победа една община повече или по-малко, няма значение. Става въпрос за много по-големи неща – за ярък пример на модел на управление на община, на който ние 3 години се противопоставяме”, подчертала Нинова.

На вчерашното си заседание Националният съвет на БСП утвърди 161 кандидатури за кметове, а останалите имена ще бъдат определени на следващото заседание, което е насрочено за 15 септември. Тогава трябва да бъде взето решение кои ще са кандидатите на столетницата в останалите общини на Благоевградска област, сред които и на самия Благоевград, където довечера ще се проведе пленумът за избор на лицето, което ще представлява столетницата на 27 октомври. Както вече съобщихме, решаващата битка тук най-вероятно ще е между бизнесмена Румен Тонев и бившия шеф на „Далекосъобщения” Димитър Ирибозов.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Вл. Москов

Н. Георгиев

Л. Терзиев

Е. Илиев

Коментар с Facebook