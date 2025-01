Порномоделка разкри какво наистина искат жените от мъжете в леглото

Гореща порномоделка от САЩ разкри какво очакват жените от мъжете в леглото. На препоръките й в подкаста Need To Know гласност даде needtoknow.co.uk.

28-годишната Ана Нело от Маями, Флорида, се радва на успешна кариера в платформата за възрастни OnlyFans.

Освен с палави снимки, русокосата красавица общува много с колегите си, за да разшири знанията си за това как партньорите могат да си доставят по-голямо удоволствие.

Част от наученото Нело реши да сподели на страницата си в социалната мрежа, тъй като смята, че мъжете се нуждаят от помощ, за да подобрят уменията си в леглото.

„Първото нещо, върху което мъжете трябва да се съсредоточат сексуално, е клиторът. Може просто да забравят, че трябва да го докоснат. Те трябва да се научат как да го правят правилно, защото всяка жена е индивидуална“, казва моделката.

По думите й, мъжът трябва да разбере какъв вид взаимодействие иска партньорката му, а не да си мисли, че клиторът е „просто бутон, който трябва да бъде натиснат“.

Горещата блондинка също така отбелязва, че много жени, с които е говорила, искат да постигнат удоволствие преди партньора си.

„Спрете да молите за свирка и се насочете към нея“, съветва тя.

Порномоделката също така смята, че двойките не трябва да се страхуват да използват секс играчки в леглото.

Американката казва още, че здравите сексуални отношения се градят не само на това, което се случва в леглото.

„Ако не е мимолетна връзка, то трябва да положите усилия. Изведете я на среща, направете й комплимент, ухажвайте я. Показвайки й, че ви пука за нея, всъщност я възбуждате“, казва красавицата.

Секс инфлуенсърката също така посочва, че е важно от време на време партньорите да разменят ролите си в спалнята.

Що се отнася до самата нея, Ана признава, че обича доминиращи мъже – както в леглото, така и извън него.

Според нея обаче много от мъжете са „уплашени“ или се чувстват „несигурни“, когато спят със „сексуално овластени“ жени.

„Мисля, че това плаши много мъже, на които им е казано да водят и да бъдат доминиращи. Жените вече не се нуждаят от мъже по същия начин – включително в спалнята – и това наранява егото им“, посочва тя.

