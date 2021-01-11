Почитаме Теодосий Велики, вижте кои празнуват имен ден

Св. преподобни Теодосий Велики бил възпитан в благонравие. Посветил се на отшелнически живот и непрестанна молитва към Бога в пещера във Витлеемската пустиня. Бил дарен с чудотворство и прозорливост.

Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен “началник на общежитието”. При него имало монаси от различни народности и те имали отделни храмове. За св. Причастие обаче всички се събирали в главната Богородична църква, където се служило на гръцки език.

Св. Теодосий бил погребан във Витлеемската пустиня, където започнал своето подвижничество. На 11 януари празнуват имената Теодосий, Теодоси, Теодосия, Тео, Теди, Доси, Досьо, Доско, Доска.

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