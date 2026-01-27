ПРИЗНАНИЕ! С решение на Министерския съвет ЮЗУ – Благоевград е включен в актуализирания списък на изследователските висши училища

С решение на Министерския съвет ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград е включен в актуализирания списък на изследователските висши училища в страната ни.

Припомняме, че Югозападният университет придоби такъв статут в края на месец декември 2024 г. на последното заседание на МС за годината.

Самият статут на изследователско висше училище беше въведен в Закона за висшето образование през 2021 г. Той се дава за принос в развитието на важни обществени области чрез научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, като списъкът се актуализира годишно по предложение на министъра на образованието и науката и след постъпило искане за включване в него от ректора на съответното висше училище.

От проекта на решение става ясно, че два университета, които са кандидатствали за изследователски статут, не са били одобрени за него. Това са УНСС и Великотърновският университет. Така изследователските висши училища остават 12, или техният брой е непроменен.

Включените в списъка имат високо ниво на научноизследователска дейност, което води до високо академичното ниво на преподаване и е предпоставка за развиване на изследователски умения у студентите, като допринася и за качествено възпроизводство на научния потенциал, се отбелязва в доклада към проекта.

Те се отличават със значима по количество и качество научна продукция, голям брой цитирания и високо ниво на патентна активност. Поддържат висока научна активност, демонстрират стабилни резултати по ключови научни направления и продължават да реализират публикации в престижни международни издания, което показва трайно качество и академична зрялост.

Че Югозпадният университет е включен в актуализирания списък, съобщи ректорът проф. д-р Николай Марин на последното заседание на Академичния съвет и отново обърна внимание на предизвикателствата.

Важно е да се отбележи, че в началото на месец ноември м.г., също с решение на МС, системата от показатели за определяне на изследователските висши училища бе актуализирана, като точките се вдигат от 1000 на 10 000. Предвижда се този статут вече да придобива висше училище със значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни постижения и с високи резултати от научноизследователската дейност. За оценка на научните резултати на изследователите от конкретния университет са повишени коефициентите на списания, попадащи в най-високите категории, т.нар. квартили 1 и 2 /Q1 и Q2/ на международните бази данни Web of Science и Scopus. Те обхващат топ 50% от най-престижните научни издания в съответната дисциплина, което означава високо ниво на научен принос, иновация и строго рецензиране.

Разширен е и показателят, който се отнася до продуктите на интелектуалната собственост. Освен отчитаните досега заявки за международни и национални патенти се включват и патенти за изобретения, полезни модели и сертификати за сортове растения и породи животни.

Част от включените в списъка висши училища изпълняват и стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие по процедурата на Националния план за възстановяване и устойчивост „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА