Промените в Изборния кодекс: На второ четене в пленарна зала

Очаква се днес депутатите да гласуват промени в Изборния кодекс на второ четене в пленарната зала. Предложенията бяха внесени от „Възраждане“ и предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз до 20.

Правната комисия вече прие текстовете със скандал и обвинения в зависимости. „Против“ се обявиха от ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало“, АПС, МЕЧ и „Величие“. Не бяха приети поправките по предложение на ПП-ДБ – секциите да се ограничат до 100, а не до 20 и при електронните заявления Централната избирателна комисия да изисква допълнителна проверка чрез SMS. Комисията не одобри и предложението на МЕЧ – от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.