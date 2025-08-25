Режисьорът от Сандански Стилиян Иванов: Филмът за Спартак започва от родния ми град, ще снимаме в почти цяла Европа 

Стилиян Боянов Иванов е роден в Сандански. Сценарист и режисьор е на 62 документални филма, телевизионни постановки и журналистически програми. Завършил е Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”в София през 1994 г. Носител е на международни отличия. Преподавател по режисура и журналистика. Автор на 8 книги. Член на Съюза на българските журналисти. Пред Телеграф Стилиян Иванов даде интервю за новия си филм „Спартак”, чиито снимки започват от Сандански.

– Започвате да снимате новия си филм „Спартак“. Защо Спартак, г-н Иванов?

– Спартак е една от най-атрактивните и важни фигури в човешката история, макар че за живота му има много легенди и малко исторически факти. Историята на Спартак е част от световното културно наследство, като поставя във фокус свободата, равенството и човешкото достойнство. Спартак е вдъхновение за всички, които се борят за по-добър свят.

– Защо точно сега?

– Спартак е емблема на всяко въстание срещу тиранията, независимо от времето и мястото, вдъхновител на човечеството повече от две хилядолетия, изразявайки универсалния човешки стремеж към свобода и справедливост.

– Кой е Спартак?

– Тракийски воин, високообразован човек, а сетне роб, бунтар, сега – легенда, идеал. Има предположения, че Спартак произхожда от висшите слоеве на тракийското общество и притежавайки добро образование, е бил запознат с широко разпространените философски учения на античния свят, които са се разпространявали чрез разговори, писания и дори чрез театрални представления.

Идеалите, за които се е борил той – свобода, равенство, справедливост – са централни за много философски системи. Изследванията на нашия екип водят до философията на стоицизма. Тази философия акцентира на добродетелта, разума и безстрашието пред лицето на страданието. Стоиците са вярвали в естествения закон и в това, че всички хора са равни.

– Какво ще видят зрителите?

– Филмът ще бъде субтитриран на английски език и разпространен за безплатно ползване в интернет, достигайки до широка аудитория. Вярвам, че както и филмът за Орфей, който създадохме преди близо 20 години, така и този за Спартак ще съхрани и предаде на поколенията хилядолетното знание на пробудените хора, живели преди нас. Идеята ми е да визуализирам разказа за най-прославения трак на всички времена – Спартак, не с втръсналите възстановки на гладиаторски битки, макар че не може без тях и артефакти от епохата на гладиаторите, пръснати в почти цяла Европа, а и с откъси от едноименния балет на Арам Хачатурян, който „Мосфилм“ засне под хореографията на Юрий Григорович с артистите на Болшой театър.

– Как се случи това партньорство?

– Преговорите между „Додофилм“ и „Мосфилм“ не продължиха дълго, защото работата ми е известна зад граница, особено след представянето на филмите „Траките“ и „Орфей“ в кинозалата на Националния исторически музей на Русия, разположен на Червения площад.

– Откъде започвате?

– Снимките започват в района на Сандански, откъдето произхожда гладиаторът, и античната агора на Атина – място, на което светлите умове на античността са разпалвали пламъка на знанието. С екипа на филма ще обиколим почти цяла Европа в търсене на исторически документи и митове за Спартак със специално оборудван и брандиран автомобил, предоставен от известен вносител на американски автомобили.

– Кой е най-новият Ви документален филм, който зрителите вече могат да гледат?

– В YouTube канала може да бъде гледан „Кентаврите“, субтитриран на английски език и достъпен за безплатно гледане в целия свят. Това е пълнометражен документален филм за митичния образ на Учителя. Филм за скритото знание. Разказ за връзката между Тракия, Персия и Елада. Филм за Орфей и Сократ. „Кентаврите“ представя богати музейни колекции от България, Гърция, Италия Германия и Франция през погледа на двама млади – Зори Спиридонова и Луиз Алла.

С този мой 62-и поред документален филм аз хвърлям нова светлина върху образа на кентаврите, които са не само митичен символ на древността и зодиакален знак в съвременната астрология, но и мистични образи на учители от Изтока и разрушителни воини в представите на Запада… Но нека зрителите сами да видят за какво става дума.

– Пробуждането и себепознанието на човешкия дух са тема не само на Вашите филми, но и на системата Асеман, създадена от вас.

– Асеман е система по себепознание – път към себе си. Думата е персийският еквивалент на по-късно появилата се гръцка дума „астрология“ и означава „Небето в мен“ и „Аз в безкрая на Небето“. Обединява хилядолетното познание за съзвездията и планетите с духовни практики от Изтока, орфизма и суфизма. „Асеман себепознание“ се изучава в ежемесечни семинари и в целогодишна учебна програма „Академия“, водени от мен.

Смисълът на Асеман е да ни покаже които сме, да ни помогне да приемем себе си и да ни научи да живеем според собствените си потребности. С радост отбелязвам, че осма поредна учебна година – 2025/2026, отваря врати през октомври със 100 ученици, разпределени в 8 учебни групи.

– След броени дни е рожденият Ви ден. Как ще го отпразнувате?

– Тази година ще бъда на остров Самотраки, но ще спазя традицията на празничната трапеза да има само веган храни.

– Защо веган?

– Станах веган, защото видях ужаса в очите на животните и разбрах, че чудовището бях аз! Ниските вибрации на животинските продукти – месо, мляко, сирена, яйца… приковават духа-душа в тъмницата на тялото. Няма светлина и любов там, където храна е болката и страданието! Хората и животните сме еднакви по дух и душа. Различни са само телата и умовете ни.

– Ще спазите ли традицията от последните 35 години преди празника си да минете през къщата на Ванга в Рупите?

– Разбира се. Моя филм за леля Ванга – нейната изповед и завет – създадох по неин избор и лична заръка в последните дни, преди тя да си отиде от видимия свят на 11 август 1996-а. Това е най-показваният документален филм в програмата на БНТ за всички времена!

Факти, които посредствените „колеги“ в бранша никога не ми простиха, което много ме радва! Моето първо и най-голямо признание като режисьор получих от именитата пророчица през далечната 1996 година, избирайки мен, младия режисьор, само на 28 години, да разкажа за нейните тревоги и радости. Днес, близо 30 години по-късно, получих друго голямо признание – „Мосфильм“ застава зад най-новия ми документален филм „Спартак“.

– А кои думи на Ванга винаги ще помните?

– Това, което казва в моя филм за нея: „Народът е лош…“ и продължава: „Има един отгоре. Той гледа. Господ гледа!“. Светлина в пътя ти, лельо Ванге! Моето себепознание и желанието ми да насърча „другите“ да търсят себе си се отключиха в онези паметни дни, когато в малката ти стаичка, извън снимачния процес, ти ми говореше за живота и смъртта, за приятелството и предателството, за любовта и самотата…





