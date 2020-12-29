РЗИ – Благоевград с последни данни за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 23.12. – 28.12.2020 г. – общо – 119

Бабяк – 1

Белица – 2

Благоевград – 34

Бунцево – 2

Бело поле – 1

Горна Брезница – 1

Гоце Делчев – 3

Добринище – 1

Долна Крушица – 1

Дъбница – 1

Долна Драглище – 1

Коларово – 1

Копривлен – 1

Кочан – 1

Кресна – 1

Лъжница – 1

Марикостиново – 1

Марино Поле – 2

Петрич – 16

Полето – 1

Разлог – 11

Рупите – 1

Сандански – 8

Симитли – 3

Слащен – 2

Струмяни – 1

Якоруда – 3

Банско – 2

Горно Драглище – 1

Дагоново – 1

Долна Градешница – 2

Долна Рибница – 1

Дренково – 1

Поленица – 1

Тополница – 1

Бачево – 1

Долно Осеново – 2

Изгрев – 1

Лешко – 1

Ново Кономлади – 1

Селище – 1

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